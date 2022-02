Żniwiarze gonią lidera w koszykówce 3x3

Szósty turniej WAITW Grand Prix w koszykówce 3x3 dodał wiele emocji walce o końcowy triumf w tych rozgrywkach, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Żniwiarze zostali trzecią ekipą w tym sezonie, która zdobyła komplet punktów w poszczególnych zawodach. W ten sposób są w tabeli coraz bliżej lidera. Zobacz więcej zdjęć.

WAITW Grand Prix wchodzi w decydującą fazę. Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 12 szósty raz była areną zmagań drużyn w tej odmianie koszykówki. Przed nami jeszcze 4 turnieje, więc każdy punkt jest teraz bardzo cenny i może zadecydować o podziale medali i pucharów. O tym wiedzą grające zespoły, zatem walka o jak najlepsze miejsce w turnieju była bardzo zacięta i ambitna.

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, a cztery najlepsze zostały rozstawione. W grupie A zmierzyły się ekipy Jarlem, czyli aktualny lider w tabeli głównej WAITW Grand Prix, oraz zajmujący 4 lokatę w klasyfikacji generalnej My Tylko Pobiegać. W składzie faworytów znalazł się także Przemek Zamojski, ale rywal zdecydował się zagrać odważniej i dzięki temu wygrał 18:13. To była pierwsza porażka Jarlem w dotychczasowych spotkaniach. W grupie B ciekawy pojedynek zagrali Żniwiarze i DDDMS, ale to ci pierwsi okazali się minimalnie lepsi 14:13 i wywalczyli sobie starcie o zwycięstwo w turnieju.

Siódme miejsce zdobyli Dinosaurus, którzy ograli Rajzę 7:6. Piątą lokatę wywalczyli Amatorzy, ogrywając 10:8 dziewczyny z Kaha Team. Jarlem zajęli 3 miejsce, wykazując się większą skutecznością od DDDMS, a na tablicy było 18:8. W finale Żniwiarze wygrali z My Tylko Pobiegać 14:13. Szczegóły rozgrywek, tabela główna oraz zdjęcia dostępne są na mosir.elblag.eu.