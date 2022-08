Zobacz, jak spędziliśmy ostatni tydzień lipca

Skończył się kolejny tydzień wakacyjnych atrakcji i jednocześnie pierwszy miesiąc lata. Przed nami jeszcze 31 wspaniałych dni. W ostatnim czasie zaproponowaliśmy mieszkańcom Elbląga urozmaicony program wydarzeń, utrzymany w tematyce sportowo-rekreacyjnej, w ramach Wakacji z MOSiR-em.

Festyn na Kalbarze (zdjęcia)

Miniony tydzień rozpoczęliśmy jedną z największych imprez podczas tegorocznych wakacji. Okazją do organizacji festynu był Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Dopisała nie tylko znakomita frekwencja, ale także wakacyjna pogoda, która wręcz zapraszała do wyjścia z domów i wzięcia udziału w zabawie. Były elektryczne rowery i gokarty oraz namiot Gaming Room dzięki firmie WAITW, paintball z wojskowym sprzętem (WOT), tor przeszkód, mobilne laboratorium z EPT z pokazami eksperymentów, do tego pokazy sprzętu policyjnego, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i WODR-u. Do dyspozycji dzieci miały dmuchane zjeżdżalnie i zamki, a także wielkie piłki do bubble football.

Spacer z leśnikiem

Wtorkowe popołudnie spędziliśmy w Bażantarni. Tym razem grupa miała okazję przejść się szlakiem czerwonym w kierunku Diabelskiego Kamienia, a potem wrócić szlakiem zielonym w kierunku muszli koncertowej. Podczas wycieczki dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek o otaczających nas roślinach, była także okazja sprawdzić swoją wiedzę, bo pytania były również kierowane do nas.

Zajęcia na rolkach z Wikingami

Wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym Wikingowie wystartowaliśmy z cyklem zajęć sportowych, które odbywają się na torze Kalbar. Tutaj nauczycie się jazdy na rolkach i poznacie podstawy gry w hokeja, ale nie zabraknie również zajęć ogólnorozwojowych. Bezpłatne zajęcia odbywają się przez całe wakacje w czwartki o godzinie 17:00.

Hulaj-nóżka (zdjęcia)

W sobotę na Torze Wrotkarskim Kalbar odbyły się wyjątkowe zawody. Najmłodsi sportowcy wzięli udział w zabawie o sympatycznej nazwie „Hulaj-nóżka”. Dzieci w wieku do 12 lat wystartowały bowiem w wyścigach na rowerkach biegowych oraz na hulajnogach. Wzięło w niej udział aż 100 młodych zawodników i zawodniczek, którzy startowali podzieleni na kategorie wiekowe. Dla każdego uczestnika przygotowane były pamiątkowe medale i słodycze, a dla najszybszych w danej kategorii – także puchary.

Turniej siatkówki plażowej (zdjęcia)

Zawodnicy ZCP wygrali pierwszy wakacyjny turniej w siatkówce plażowej, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu w ramach Wakacji z MOSiR-em. Turniej ten odbył się na boiskach IKS Atak w podelbląskim Piastowie. Mimo deszczowej pogody w zawodach o Puchar Dyrektora MOSiR wzięło udział 12 zespołów. Uczestnicy grali w systemie brazylijskim, do dwóch przegranych spotkań. Trzy najlepsze zespoły (ZCP, Sport SPA Team oraz SSBV) otrzymały medale i puchary.

Strefa gier i zabaw dla dzieci na lodowisku Helena

Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, między 9:00 a 15:00, możecie bezpłatnie korzystać ze strefy gier i zabaw na lodowisku Helena. Na miejscu czekają na Was stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz mini tor do kręgli.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś

Trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) o 18:30 towarzyszymy grupie Team Karaś Elbląg podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Tor Kalbar

Boiska do siatkówki/koszykówki, piłki ręcznej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do Waszej dyspozycji. Do końca wakacji możecie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 od godziny 9:00 do 21:00. Przypominamy o konieczności rezerwacji kortów tenisowych, a także kolejnych imprezach w ramach programu Wakacje z MOSiR-em.