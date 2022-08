Zobacz, jak spędziliśmy pierwszy tydzień sierpnia

Za nami kolejny tydzień wakacyjnych atrakcji i jednocześnie pierwszy tydzień sierpnia. W ostatnim czasie zaproponowaliśmy mieszkańcom Elbląga w ramach Wakacji z MOSiR-em różnorodne imprezy sportowe i rekreacyjne. Były m.in. zajęcia z podstaw survivalu, turniej tenisa ziemnego, wyścigi na pumptracku czy wycieczka rowerowa i kajakowa.

Strefa gier i zabaw dla dzieci na lodowisku Helena

Przez całe wakacje, od poniedziałku do piątku, między 9:00 a 15:00, możecie bezpłatnie korzystać ze strefy gier i zabaw na lodowisku Helena. Na miejscu czekają stoły do cymbergaja i piłkarzyków, trampoliny, mini boisko do piłki nożnej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, boisko do badmintona oraz mini tor do kręgli.

Survivalove spotkanie w Bażantarni (zobacz zdjęcia)

Od teraz wiemy, jak rozpalić ognisko za pomocą krzesiwa, jak przygotować się do lasu i jak pozostać niezauważonym. Drugie, wakacyjne spotkanie z instruktorem sztuki przetrwania było bardzo ciekawe i nauczyło nas również innych podstaw survivalu, o czym przekonała się niemal 20-osobowa grupa śmiałków.

Biegowa Bażantarnia z Team Karaś

Trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) o 18:30 towarzyszymy grupie Team Karaś Elbląg podczas tradycyjnych treningów biegowych, które odbywają się na terenie Bażantarni. Zbiórka uczestników organizowana jest przy muszli koncertowej, a udział w treningu może wziąć każdy miłośnik biegania w terenie.

Turniej tenisa ziemnego na Kalbarze (zobacz zdjęcia)

W ramach Wakacji z MOSiR-em po raz pierwszy został rozegrany turniej tenisa ziemnego. Do zawodów na kortach o nawierzchni syntetycznej, które mieszczą się wewnątrz Toru Wrotkarskiego Kalbar, zgłosiło się 11 uczestników, którzy rywalizowali ze sobą w systemie brazylijskim, czyli do dwóch przegranych. Turniej zakończył się już po zachodzie słońca i ostatnie mecze toczyły się z wykorzystaniem sztucznego oświetlenia. Zwyciężył został Marcin Karwacki, który w finale pokonał Mateusza Wysockiego 6:4. Trzecie miejsce zajął Maciej Kubiak.

Zajęcia na rolkach z Wikingami

Wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym Wikingowie wystartowaliśmy z cyklem zajęć sportowych, które odbywają się na torze Kalbar. Tutaj nauczycie się jazdy na rolkach i poznacie podstawy gry w hokeja, ale nie zabraknie również zajęć ogólnorozwojowych. Bezpłatne zajęcia odbywają się przez całe wakacje w czwartki o godzinie 17:00.

Wyścigi na pumptracku (zobacz zdjęcia)

Kolejną nowością w ubiegłym tygodniu były zawody na hulajnogach na pumptracku przy ulicy Kłoczowskiego Nad Jarem. Wyścigi przyciągnęły zarówno uczestników, jak i kibiców i okolicznych mieszkańców, którzy mogli korzystać z dodatkowych atrakcji, takich jak elektryczne gokarty, strefa gamingowa czy smakołyki z grilla dzięki firmie spawalniczej WAITW, właścicielowi E-Bike i Gaming Room. Na torze została wyznaczona i oznakowana trasa około 100 metrów, którą zawodnicy i zawodniczki pokonywali po kolei. Mieli oni po dwie próby. Podczas każdego startu mierzony był czas, a podstawą klasyfikacji był najszybszy przejazd – najszybszy czas nieco przekroczył 12 sekund.

Wycieczka rowerowa (zobacz zdjęcia)

Najdłuższa z wakacyjnych wycieczek rowerowych prowadziła do Pasłęka, gdzie znajduje się jeden z nielicznych w krainie Kanału Elbląskiego żydowski cmentarz. W trakcie pięciogodzinnej jazdy rowerzystki i rowerzyści pokonali 50 km.

Wycieczka kajakowa (zobacz zdjęcia)

Trzeci raz podczas Wakacji z MOSiR-em popłynęliśmy na wycieczkę kajakową po rzece Elbląg. Towarzyszył nam przewodnik, Leszek Marcinkowski, prezes PTTK Oddział Ziemi Elbląski, który pokazał wiele ciekawych miejsc z zupełnie innej perspektywy.

Tor Kalbar

Boiska do siatkówki/koszykówki, piłki ręcznej, korty tenisowe oraz tor wrotkarski – to wszystko pozostaje do Waszej dyspozycji. Do końca wakacji możecie korzystać z obiektu przy ul. Agrykola 8 od godziny 9:00 do 21:00. Przypominamy o konieczności rezerwacji kortów tenisowych, a także kolejnych imprezach w ramach programu Wakacje z MOSiR-em.