Zrzutka na Olimpię

Milion zł na funkcjonowanie pierwszego zespołu i pół miliona na Akademię Olimpii. Taką sumę chce zebrać Olimpia Elbląg od swoich sympatyków, aby zminimalizować straty związane z epidemią koronawirusa. Pieniądze są zbierane za pośrednictwem jednej z platform crowdfundingowych.

Skutkiem pandemii koronawirusa jest zawieszenie rozgrywek piłkarskich i prawdopodobna recesja w gospodarce, co prawdopodobnie odbije się na sponsoringu drużyn sportowych (nie tylko Olimpii).

- Nie ma szans, aby te straty nadrobić. Trzeba myśleć jak powoli powstawać i wracać do normalności. Tak będzie nie tylko w sporcie czy kulturze, ale w każdej dziedzinie naszego życia. To co się budowało przez wiele lat, może być utracone przez nieprzewidywalną sytuację. To nam pokazuje, jak wiele rzeczy jest od nas niezależnych – mówił Paweł Guminiak, prezes Olimpii w wywiadzie dla portElu.

Zminimalizować straty klubu mają dwie zbiórki, które Olimpia uruchomiła na platformie zrzutka.pl. Pierwsza z nich jest dedykowana pierwszemu zespołowi: dokończeniu rozgrywek w sezonie 2019/20 i wystartowaniu w rundzie jesiennej sezonu 2020/21. Przypomnijmy, że na razie rozgrywki piłkarskie wszystkich szczebli są zawieszone do 26 kwietnia. Co będzie później – to też na dziś trudno powiedzieć.

- Zarząd Klubu po raz pierwszy zwraca się z taką prośbą o pomoc. Mam świadomość, że sami sobie w takiej sytuacji nie poradzimy. Swoje wsparcie przedstawił PZPN, ale my również musimy zadziałać i pokazać, jak bardzo zależy nam na ZKS Olimpii Elbląg – napisał Paweł Guminiak na stronie zbiórki.

Zarząd zdecydował też, że zbiórka będzie transparentna. Raporty, na co poszły zebrane środki, mają być upubliczniane na klubowej stronie internetowej dwa razy w miesiącu. Pierwszego zestawienia możemy się spodziewać do 15 kwietnia, kolejnego na koniec miesiąca.

Celem jest zebranie miliona złotych. Donatorzy, którzy wpłacą minimum 100 zł, mogą liczyć na pamiątkowy gadżet z okazji przypadających w tym roku 75 urodzin klubu, wpłata minimum 200 zł będzie nagrodzona pamiątkowym biletem, donatorzy, którzy wpłacą powyżej 500 zł zostaną uhonorowani dyplomem ze zdjęciem drużyny.

Można też uczestniczyć w treningu pierwszego zespołu, w roli zawodnika lub asystenta trenera – wpłata minimum tysiąc zł, za 2 tys. będzie można przeżyć z zespołem dzień meczowy (w przypadku meczu w Elblągu). Prezes zapewnia o możliwości przebywania w tym dniu w szatni zespołu oraz na ławce rezerwowych. Za kwotę dwa razy większą będzie można pojechać z zespołem na mecz wyjazdowy.

Link do zbiórki na pierwszy zespół

Akademia Olimpii

Druga zbiórka jest przeznaczona na funkcjonowanie Akademii Olimpii Elbląg. Tutaj celem jest zebranie 500 tysięcy zł.

- Najstarsi adepci Akademii: rocznik 2001, 2002 tworzą zespół IV ligi seniorskiej i przyzwoicie sobie radzą w tych rozgrywkach. Jako jedyni gramy w CLJ, a najmłodsze rocznik zostały wyróżnione przez PZPN Certyfikacją Złotej Gwiazdki. Wszystko szło jak należy: chcemy się rozwijać, wyznaczamy sobie nowe cele, osiągamy sukcesy sportowe, przygotowujemy najstarszych juniorów do gry na poziomie seniorskim, aż tu nagle ... epidemia – napisał prezes Olimpii na stronie zrzutki.

I w tym przypadku donatorzy mogą liczyć na podobne nagrody, jak ci wspierający pierwszy zespół. Raporty finansowe ze zbiórki również mają być upubliczniane co dwa tygodnie.

Link do zbiórki na Akademię

