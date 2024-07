Zumba na świeżym powietrzu

Fot. MOSiR

Czym jest Zumba, chyba nie musimy nikomu wyjaśniać. W te wakacje uwielbiane przez Was taneczne zajęcia przeniosą się do amfiteatru w Parku Dolinka, gdzie wspólnie z instruktorami przeprowadzimy dla was ćwiczenia na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody. Zaczynamy w środę (3 lipca) o 17. Wydarzenie jest bezpłatne.

Zumba, to zajęcia składające się z szybkich i wolnych rytmów, które wzmacniają i rzeźbią sylwetkę w sposób charakterystyczny dla aerobiku/fitnessu, aby w rezultacie w unikalny sposób zbalansować spalanie tkanki tłuszczowej z modelowaniem mięśni. Stosowane ruchy taneczne oparte o trening cardio (trening aerobowy) są łatwe do wykonania i prowadzą do rzeźbienia sylwetki, w szczególności w takich rejonach jak: pośladki, nogi, ramiona, dolne partie pleców czy brzuch. W środowe popołudnie, od 17 do 19, zajęcia poprowadzi dwójka instruktorów: Marcin Wierzbicki i Małgorzata Płaza. Miejscem zbiórki będzie amfiteatr w parku Dolinka. Polecamy zabrać ze sobą wygodny strój, sportowe obuwie i dobry humor. Zumba, to propozycja jednych z kilku zajęć programu Aktywuj się z MOSiR-em. Zajęcia standardowo odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 19:30 na Rolkowisku przy ul. Karowej 1. Wszystkie wydarzenia i zajęcia w ramach akcji Wakacje z MOSiR-em są bezpłatne. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, aby być na bieżąco ze wszystkimi szczegółami. Właśnie na Facebooku i Instagramie będziemy również publikować fotogalerie.

MOSiR