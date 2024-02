Zwycięstwo Silvantu w Czersku

Piłkarze ręczni Silvantu, po bardzo wyrównanym spotkaniu, pokonali MKS Handball Czersk 26:24. Było to ósme zwycięstwo elblążan w II-ligowych rozgrywkach.

Drużyna Damiana Malandego i Mikołaja Kupca udała się do Czerska w roli faworyta. W pierwszej rundzie elblążanie pokonali rywala przed własną publicznością różnicą aż czternastu bramek i wydawało się, że w drugim starciu również odniosą wysokie zwycięstwo. Niestety nie zaczęło się dobrze, bowiem w drodze do Czerska popsuł się bus, którym podróżowali i na rozgrzewkę mieli zaledwie kwadrans. Na boisku od pierwszych minut trwała wyrównana walka i w 7. minucie, po golu Kajetana Laskowskiego, elblążanom udało się wyjść na prowadzenie 3:2. W kolejnych akcjach częściej piłkę w siatce umieszczali gospodarze, którzy odskoczyli na dwa gole. Przyjezdni gonili wynik i w końcu udało im się doprowadzić do wyrównania po 9, a chwilę później wyjść na minimalne prowadzenie. Zawodnicy MKS wykorzystali kilka błędów Silvantu i zdołali rzucić trzy bramki z rzędu. Do końca pierwszej połowy nasi zawodnicy starali się zniwelować dystans. Między słupki trafił także trener Mikołaj Kupiec, który musiał wspomóc zespół z powodu braków kadrowych. Po 30 minutach gry tablica wyników wskazywała 16:14.

Po zmianie stron elblążanie zagrali skuteczniej w defensywie i już w 35. minucie odrobili straty. Dobra gra w obronie pozwalała im wyprowadzać kontrataki, a w tych nie mylił się Michał Ściesiński. Rywal jednak nie odpuszczał i w 48. minucie był kolejny remis (21:21). W końcu elblążanom udało się zanotować trzybramkową serię, dzięki czemu mieli dużo większy komfort. Niemoc MKS trwała około siedmiu minut i przestój ten spowodował, że musieli gonić wynik. Elblążanie nie pozwolili im już złapać kontaktu. Szczypiorniści Silvantu wykorzystywali rzuty karne, a ostatnią bramkę dla naszej drużyny zdobył Kajetan Laskowski. Rywale zdołali jeszcze zdobyć gola, jednak ze zwycięstwa 26:24 cieszyli się elblążanie.

MKS Handball Czersk - Silvant Handball Elbląg 24:26 (16:14)

Silvant: Plak M., Szaro - Sparzak 6, Nowakowski 5, Laskowski 5, Ściesiński 4, Solecki 2, Kupiec 2, Załuski 1, Sucharski 1, Bąkowski, Heyda, Plak P., Kurowski, Błaszkiewicz, Stańczuk.

Zobacz tabelę i terminarz II ligi mężczyzn.

Elblążanie kolejne spotkanie zagrają przed własną publicznością 27 lutego o godz. 19:30 z BSMS Bartoszyce.