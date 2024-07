Zwyciężył po 1800 km, pół minuty i sukcesu by nie było

Marek Kamm z Elbląga zwyciężył w wyścigu kolarskim wokół Polski. Kolarz przejechał 1800 kilometrów w 143 godziny 59 minut i 31 sekund.

Race Around Poland to coś więcej niż rowerowa przejażdżka. Zawody stanowią ultramaraton kolarski prowadzony na dystansie 300, 900, 1800, a nawet 3600 kilometrów. Trasa jest wytyczona dookoła granic Polski. Odcinek 900 km to trasa Warszawa-Czorsztyn, a 1800 km, na którym zwyciężył Marek Kamm, biegnie od Warszawy do Szklarskiej Poręby. Można było rywalizować samemu ze wsparciem zespołu lub bez niego albo w zespołach 2 i 4-osobowych. Jak sam przyznał kolarz z Elbląga, podczas tegorocznego Race Around Poland pobił swój rekord życiowy. W zawodach brało udział 70 zawodników, jednak blisko połowa wycofała się ze względu na usterki albo warunki pogodowe. Udało nam się porozmawiać z Markiem Kammem.

- Jak wyglądały przygotowania do jazdy na tak długim dystansie?

- Ultramaratony kolarskie jeżdżę już od wielu lat, więc przygotowania ograniczały się do regularnego spędzania czasu na rowerze, jeżdżeniu w każdych warunkach pogodowych i w każdej porze roku. Aby porywać się na taki dystans trzeba po prostu mieć dużą bazę zrobionych kilometrów. W przygotowania wpisywały się także czynności życia codziennego, czyli dbanie o dobre odżywanie się, odpowiednią jakość i ilość snu oraz odpoczynku, a także dbanie o stan zdrowia. Rower już wcześniej został poddany procedurze bikefittingu, czyli dopasowaniu do moich potrzeb i możliwości.

- Jaka była Pana strategia jazdy już w trakcie trwania wyścigu?

- Wyścig na połowę dystansu Race Around Poland 1800 km zaczynał się w Warszawie i kierował się początkowo (500 km) w kierunku Przemyśla, aby tam wjechać w góry i prowadzić wzdłuż południowej granicy do Szklarskiej Poręby. Moja strategia zakładała jazdę bez dłuższych postojów do Przemyśla, tak aby mieć zapas czasu na jazdę po górach, gdzie robienie po 400 km dobowo jest bardzo trudne. Przypomnę, że limit czasu na pokonanie 1800 km wynosił 6 dób, czyli 144 godziny. Strategia to okazała się poprawna, uzyskany zapas czasu na płaskim odcinku do Przemyśla pozwolił w miarę spokojnie jechać etapy górskie. Przyspieszyć musiałem tylko na końcowych kilometrach, kiedy to okazało się, że jestem bardzo mocno na styk z limitem.

- Wiedział Pan w trakcie jazdy, że do końca limitu czasowego pozostały sekundy, czy zdał Pan sobie z tego sprawę dopiero po ukończeniu?

- Tak dokładnych danych nie miałem, nie przykładałem też do tego zbyt wielkiej wagi. Według wskazań monitoringu przekroczyłem limit o 3 minuty 47 sekund. Jednak z uwagi na to, że w jednym miejscu jechałem objazdem z uwagi na zakaz jazdy rowerem na tym odcinku drogi krajowej (obwodnica Paczkowa) a w innym jechałem po śladzie trasy z podjazdem (Czarna Góra k. Zakopanego), podczas gdy można było to ominąć płaskim odcinkiem. Jury uznało te uwagi i po przeliczeniu km wyszło, że zmieściłem się w limicie z zapasem 29 sekund przed upływem 144 godzin.

Życiowy rekord

Marek Kamm rywalizował o zwycięstwo z Dawidem Salamonem. Na początku wyścigu Salamon utrzymywał lepsze tempo i doganiał Marka Kamma. Sytuacja rozstrzygnęła się na 1120. kilometrze rywalizacji, w 90. godzinie jazdy. Wtedy to Dawid Salamon musiał wycofać się z wyścigu z powodu usterki technicznej. Marek Kamm równym tempem dojechał na metę i triumfował. Podkreślił, że część dystansu pokonywał w nocy, ze względu na upalne temperatury panujące w ciągu dnia.

Elbląski kolarz pobił tym samym swój rekord życiowy. Do tej pory było to 1600 kilometrów, a na Race Around Poland przejechał on 1800 km. Limit na pokonanie tego dystansu wynosił 144 godziny. Następne kolarskie wyzwanie przed Markiem Kammem przypada na sierpień 2025. Wtedy to kolarz postara się przejechać 3200 kilometrów dookoła Polski. Gratulujemy zwycięstwa i życzymy powodzenia!