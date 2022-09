Beniaminek na Start

Wyjazdowym pojedynkiem z MKS PR Gniezno rozpoczną sezon 2022/2023 piłkarki ręczne Startu. We wtorek, w historycznej stolicy Polski, zawodniczki będą wspierać elbląscy kibice. - Wierzę, że jeśli utrzymamy koncentrację i oddamy na boisku to, co zbudowałyśmy na treningach i poza nim, to wyjedziemy z Gniezna z pełną pulą - powiedziała Marta Gęga.

Sezon 2022/2023 PGNiG Superligi kobiet ruszył pełną parą. Przypominamy, że w tegorocznych rozgrywkach udział w nim bierze dziesięć zespołów, wśród nowych jest Galiczanka Lwów, Ruch Chorzów oraz MKS PR Gniezno i to właśnie ten ostatni będzie pierwszym rywalem Startu. Pozostałe drużyny rozpoczęły już ligowe zmagania. Zagłębie pokonało Piotrcovię, Galiczanka ograła koszalinianki, Kobierzyczanki zdominowały Ruch, a szczypiornistki MKS FunFloor Lublin wygrały z jarosławiankami. Pojedynek Startu z MKS będzie zatem ostatnim w 1. serii gier. Zespoły miały już okazję się poznań w przedsezonowych meczach kontrolnych, wtedy dwukrotnie wygrał beniaminek superligi. Mimo tych dwóch przegranych trener Startu wierzy, że to jego drużyna zgarnie komplet punktów. - Jedziemy do Gniezna z pełnym szacunkiem dla przeciwnika. Uważamy, że jesteśmy zespołem lepszym, mimo że przegraliśmy sparingi z tym zespołem przed ligą. Nie przywiązuję jednak do tego wagi. Mam materiał poglądowy na ten temat i dzięki temu staniemy się mocniejsi mentalnie, psychicznie i taktycznie. We wtorek będziemy w 100% gotowi na ten mecz. Wiem, że zespół z Gniezna również podchodzi dokładnie w ten sam sposób. Chce mecz wygrać przy pełnej hali, gdzie wchodzi 1200 osób. Myślę, że będzie ciężko dostać bilety na ten mecz bo to będzie historyczna inauguracja w Gnieźnie. Wcześniej zespół nigdy nie grał na tym poziomie. Od kilku lat w tym mieście jest wykonywana bardzo dobra praca, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Myślę, że organizacyjnie jest to najlepiej zorganizowany zespół w Polsce. Sportowo jeszcze nie jest najlepiej, ale do tego dążą. Myślę, że jesteśmy od nich lepsi - powiedział Roman Mont.

MKS PR Gniezno to zespół, który wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Warto nadmienić, że drużyna nie przeszła rewolucji kadrowej, została jedynie uzupełniona przez trzy szczypiornistki Malwinę Hartman, Sandrę Guziewicz oraz Magdalenę Widuch. Przypominamy, że w elbląskim zespole zostało zakontraktowanych kilka nowych zawodniczek: Marta Gęga, Nikolina Knezevic, Juliana Costa, Małgorzata Ciąćka, Weronika Weber.

Wydaje się, że liderką drużyny będzie najbardziej doświadczona Marta Gęga. - Superliga ruszyła już pełną parą. Mamy pewien zarys jak wyglądały te pierwsze spotkania. Były to mecze ciężkie i arcyważne, ponieważ w pewien sposób budujące wartość zespołu. Uważam, że pojedynek z Gnieznem będzie wyrównany. My jako zespół skupiamy się na sobie, pracujemy ciężko i chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Mieliśmy dużo materiału i wskazówek do analizy, które sumiennie przekazywał nam trener. Jesteśmy pracowitym i ambitnym zespołem. Wierzę, że jeśli utrzymamy koncentrację i oddamy na boisku to, co zbudowałyśmy na treningach i poza nim, to wyjedziemy z Gniezna z pełną pulą - powiedziała Marta Gęga.

Mecz MKS z EKS zostanie rozegrany we wtorek (13 września) o godz. 18. Transmisję będzie można śledzić na kanale emocje.tv. A w Gnieźnie naszą drużynę będzie wspierać spora grupa elbląskich kibiców.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet.