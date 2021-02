Długi przestój i porażka Startu z liderkami

Piłkarki EKS Start w pierwszej odsłonie zawodów walczyły z liderkami z Lubina jak równy z równym i na przerwę zeszły z zapasem dwóch bramek. Po zmianie stron elblążanki nie mogły pokonać defensywy Miedziowych aż przez osiemnaście minut, później doprowadziły do wyrównania, jednak po końcowej syrenie to rywalki cieszyły się ze zwycięstwa 28:26.

Zdecydowanym faworytem w pojedynku Startu z Zagłębiem był zespół przyjezdny. Podopieczne Bożeny Karkut są samodzielnym liderem PGNiG Superligi i w zasadzie strata punktów w Elblągu nie mogła wchodzić w rachubę. Piłkarki EKS zagrały jednak dobre spotkanie, szczególnie w pierwszej połowie i gdyby nie kilkunastominutowy przestój po zmianie stron, mogły się pokusić o niespodziankę.

Mecz od pierwszego gwizdka był bardzo wyrównany. Elblążanki były skuteczne w ofensywie, wykorzystywały rzuty karne i w 9. minucie prowadziły 5:3. Na chwilę zdołała je zastopować Monika Maliczkiewicz i wtedy Zagłębie doprowadziło do wyrównania, a chwilę później wyszło na pierwsze w tym meczu prowadzenie 8:7. Liderki popełniły jednak kilka błędów, nie trafiły do pustej bramki, naruszyły pole bramkowe, a podopieczne Andrzeja Niewrzawy wykorzystały swoje okazje, rzuciły trzy bramki z rzędy i prowadziły 12:10. Niestety proste błędy przy rozgrywaniu piłki szybko się zemściły, rywalki zanotowały serie i miały jedną bramkę więcej. Sytuacja na parkiecie zaraz się odwróciła, dwa gole padły łupem Nikoli Szczepanik, przez defensywę przedarła się Aliona Shupyk i tablica wyników wskazywała 15:13. Do końca pierwszej połowy obie ekipy dołożyły jeszcze po jednej bramce.

Taki wynik na pewno nie satysfakcjonował wicemistrzyń Polski. Zaraz po wznowieniu gry lubinianki pokazały na co je stać, zagrały bardzo dobrze w obronie, zmuszały elblążanki do popełniania błędów, a same trafiały raz za razem. Miedziowe rzuciły aż osiem bramek z rzędu. W końcu niemoc gospodyń przerwała Joanna Waga i elblążanki wróciły do swojej dobrej gry. Wydawać się mogło, że tak wysokiej przewagi nie uda się zniwelować, jednak gospodynie wykazały się dużą wolą walki i rzuciły aż sześć bramek z rzędu doprowadzając do wyrównania po 24. Niestety w ostatnich minutach piłkarki Startu pomyliły prosty błąd i rywalki odskoczyły na dwa trafienia, którego nie udało się już odrobić. Mecz zakończył się wynikiem 26:28.

EKS Start Elbląg - MKS Zagłębie Lubin 26:28 (16:14)

Start: Pająk, Kepesidou - Szczepanik 7, Waga 5, Choromańska 3, Rancić 3, Stapurewicz 2, Agović 2, Świerczek 2, Bojcić 1, Shupyk 1, Pękala, Cygan, Gędłek.

Zagłębie: Maliczkiewicz, Wąż - Świerżewska 7, Matieli 6, Grzyb 4, Górna 4, Kochaniak 3, Zawistowska 2, Hartman 1, Milojević 1, Belmas, Noga, Galińska, Drabik, Kurdzielewicz, Stanisławczyk.

6 marca Start zagra na wyjeździe z MKS Perła Lublin.

