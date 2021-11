'Dostaliśmy lekcję handballu'

Piłkarki ręczne Startu poniosły siódmą porażkę w sezonie 2021/2022. Tym razem zdecydowanie lepiej od nich zaprezentowały się mistrzynie Polski, które w Lubinie wygrały różnicą trzynastu bramek. - Popełniłyśmy zbyt dużo błędów - powiedziała po meczu Katarzyna Cygan.

Po przegranym różnicą trzynastu bramek pojedynku z wicemistrzem Polski, zawodniczki Startu czekał jeszcze bardziej wymagający mecz, bowiem z mistrzem Polski. Zespół Marcina Pilcha udał się do Lubina bez swojej podstawowej rozgrywającej i od pierwszych akcji zupełnie nie radził sobie w ataku. Po 8. minutach gry nie miał na swoim koncie ani jednej bramki, natomiast rywalki zdążyły już rzucić pięć. Świetny początek mistrzyń Polski, praktycznie ustawił mecz. Co prawda elblążanki zeszły na przerwę z bagażem czterech goli, jednak po zmianie stron dominacja lubinianek nie podlegała dyskusji i ostatecznie wygrały one 33:20. Niestety w drugiej połowie kostkę skręciła jedna z najskuteczniejszych zawodniczek EKS Paulina Kopańska, co wykluczy ją przynajmniej na kolejne spotkanie. W Lubinie ciężar gry próbowała wziąć na swoje barki Katarzyna Cygan, która w sumie rzuciła osiem bramek. - Popełniłyśmy zbyt dużo błędów. Dziewczyny z Lubina przeprowadzały kontry, my tego nie robiłyśmy. Gubiłyśmy piłki, nie umiałyśmy sobie poradzić z bramką przeciwnika i to było naszym największym mankamentem - powiedziała po spotkaniu rozgrywająca.

Trener Marcin Pilch miał nadzieję, że jego podopieczne zagrają lepsze zawody. - Był to kolejny mecz, w którym dostajemy lekcje handballu, z mocnym i wymagającym przeciwnikiem. Próbowaliśmy podjąć walkę, udawało się to przez 30 minut. Chcieliśmy zagrać bardzo dobre spotkanie, bo żeby powalczyć z mistrzem Polski na jego terenie, to trzeba zagrać super zawody. W pierwszej połowie podjęliśmy walkę, druga obnażyła nasze błędy. Proste straty w ataku i scenariusz był podobny jak w ostatnim meczu w Elblągu - powiedział szkoleniowiec Startu.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet.

Elblążanki kolejny mecz zagrają przed własną publicznością 17 listopada z MKS Piotrcovią Piotrków Trybunalski.

