Drugi transfer Startu

EKS Start Elbląg ogłosił kolejny transfer. Od przyszłego sezonu w drużynie zobaczymy 24-letnią rozgrywającą Karolinę Wicik.

Niespełna tydzień temu Start przedstawił pierwszą zawodniczkę, która zasili drużynę od przyszytego sezonu. To grająca już niegdyś w Elblągu Paulina Peplińska. Dziś (12 kwietnia) ogłoszono kolejny transfer, w barwach EKS zobaczymy Karolinę Wicik. Rozgrywająca urodziła się w 1999 roku w Gdyni. W piłkę ręczną zaczęła grać dziesięć lat później w UKS Cisowa Gdynia. W latach 2015-2018 reprezentowała barwy MTS Kwidzyn, gdzie odniosła sukcesy zdobywając dwa srebrne medale mistrzostw Polski juniorek. W sezonie 2018/19 zadebiutowała w Superlidze, a konkretnie w UKS PCM Kościerzyna. Od 2019 do 2023 roku grała w drużynie KPR Gminy Kobierzyce. Z tym klubem może poszczycić się zdobyciem trzech brązowych medale i jednego srebrnego medalu mistrzostw Polski, pucharu Polski oraz uczestnictwem w pucharze EHF. Potem, wraz z trenerką Edytą Majdzińską przeniosła się do Lublina. Niestety mierząca 180 cm wzrostu zawodniczka już na początku rozgrywek doznała kontuzji i nie mogła wspomóc swojej drużyny.

Karolina Wicik podpisała kontrakt ze Startem na dwa sezony.