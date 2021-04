Dwie zawodniczki EKS powołane do reprezentacji

Rozgrywająca Justyna Świerczek oraz skrzydłowa Nikola Szczepanik będą miały okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas zgrupowania kadr. Pierwszą z nich będzie obserwować trener pierwszej reprezentacji Arne Senstad. Jej młodsza koleżanka została powołana do kadry B.

Na zgrupowanie kadry A zostało powołanych osiemnaście zawodniczek. Wśród nich pojawiła się Justyna Świerczek, dla której jest to ogromne wyróżnienie, bowiem nie miała jeszcze okazji grać w pierwszej reprezentacji. - Cieszę się, że zostałam zauważona przez trenera kadry i będę mogła się pokazać na zgrupowaniu. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie i zrobię wszystko, żeby zostawić po sobie dobre wrażenie. To moje pierwsze powołanie do reprezentacji A, myślę że jest to fajna motywacja do dalszej pracy. - powiedziała Justyna Świerczek.

Rozgrywająca Startu od 10 do 15 kwietnia będzie przebywać wraz z pozostałymi powołanymi szczypiornistkami w Warszawie na zgrupowaniu szkoleniowym. 16 kwietnia Polki zagrają w Maria Enzersdorf mecz kwalifikacyjny do mistrzostw świata 2021 z reprezentacją Austrii. Cztery dni później w miejscowości Marki zespoły rozegrają mecz rewanżowy.

Z kolei kadra B w dniach 10-16 kwietnia będzie przebywać w Warszawie na zgrupowaniu szkoleniowym. Trenerka Sabina Włodek będzie się przyglądać siedemnastu szczypiornistkom, w tym skrzydłowej Startu Nikoli Szczepanik.

- Jest to moje pierwsze powołanie na zgrupowanie kadry narodowej B. Wcześniej byłam powoływania do reprezentacji młodzieżowej. Nie będę ukrywać, że jest to dla mnie duże zaskoczenie i jednocześnie niespodzianka. Cieszę się, że zostałam zauważona i dostałam szansę, którą postaram się wykorzystać. Jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszej, jeszcze cięższej pracy - powiedziała skrzydłowa Startu.

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl