Energetyczny Start Elbląg

Podczas Święta Chleba miała miejsce prezentacja przebudowanej elbląskiej drużyny piłkarek ręcznych. Zobacz zdjęcia. Od sezonu 2024/2025, przez trzy kolejne, zespól będzie miał sponsora tytularnego - Grupę Energa.

Energa Start Elbląg - taką nazwę będzie nosiła elbląska drużyna przez co najmniej trzy kolejne sezony - ogłoszono podczas oficjalnej prezentacji zespołu.

- Miasto Elbląg dla Grupy Energa jest bardzo ważnym, strategicznym wręcz partnerem biznesowym, stąd chcemy angażować się tu także w innych obszarach. Od lat wspieramy wiele elbląskich inicjatyw sportowych, więc oczywistym było dla nas wsparcie także Startu Elbląg. Przez trzy sezony Energa będzie sponsorem tytularnym klubu - powiedział Sławomir Staszak, p.o. prezesa zarządu Energi SA.

- Do przyszłego sezonu wejdziemy z nowym sponsorem tytularnym, jakim jest Energa. Zmieniamy nazwę na Energa Start Elbląg. Za to wszystko chciałem podziękować prezesowi Energi, panu Sławomirowi Staszakowi. Wierzę, że przez najbliższe lata nasz klub osiągnie jeszcze więcej, niż do tej pory i nawiąże do dawnych lat. 30 lat od zdobycia złotego medalu zdobytego w mistrzostwach Polski - dodał prezes Startu Miłosz Kulawiak.

Start wchodzi w nowy sezon mocno przebudowany. W zespole zobaczymy sporo nowych zawodniczek oraz całkowicie nowy sztab szkoleniowy. Przypomnijmy, że drużynę zasiliły: Paulina Peplińska, Karolina Wicik, Aleksandra Zych, Maria Szczepaniak, Kristina Kubisova, Zofia Chwojnicka, Aleksandra Wiśniewska, Oliwia Szczepanek, Maria Pentek oraz zawodniczki Truso Elbląg Zuzanna Górska i Nikola Jankowska. Zespół prowadzić będzie Magdalena Stanulewicz i Wioleta Janaczek, a szkolić bramkarki ma Marta Wiercioch.

W zeszłym sezonie niebiesko-czerwono-białe zakończyły ligę na 8. miejscu. Celem na nowy sezon, jaki postawiony został zespołowi przez włodarzy klubu, jest osiągnięcie grupy mistrzowskiej.

- Czujemy wielką dumę i satysfakcje z tego, że mamy możliwość reprezentować tak wspaniałe miasto Elbląg na arenie sportowej. Nie mogę zagwarantować, że wygramy wszystkie mecze, ale obiecuje że tanio skóry nie sprzedamy - powiedziała trenerka Magdalena Stanulewicz.



Skład drużyny na sezon 2024/2025:

rozgrywające: Iga Dworniczuk, Paulina Peplińska, Nikola Jankowska, Paulina Kuźmińska, Kristina Kubisova, Aleksandra Wiśniewska, Karolina Wicik, Aleksandra Zych, Joanna Wołoszyk

obrotowe: Klaudia Grabińska, Maria Szczepaniak, Zuzanna Stefańska

skrzydłowe: Oliwia Szczepanek, Zofia Chwojnicka, Tatsiana Pahrabitskaya, Wiktoria Tarczyluk,

bramkarki: Małgorzata Ciąćka, Nevena Radojcić, Maria Pentek, Zuzanna Górska

Pierwszy mecz Energi Startu Elbląg rozegrany zostanie 1 września w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz. 16. Rywalem elblążanek będzie MKS PR Urbis Gniezno.