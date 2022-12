I-ligowy rywal Startu w Pucharze Polski

Piłkarki ręczne Startu na początek zmagań w Pucharze Polski czeka daleki wyjazd. Elblążanki w 1/8 finału zagrają z I-ligowym MTS Żory.

W siedzibie ZPRP odbyło się losowanie par 1/8 finału Pucharu Polski. MKS PR Gniezno zmierzy się z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, Handball Warszawa z Młynami Stoisław Koszalin, a elbląski Start z MTZ Żory. I-ligowy rywal Startu zanim trafił na EKS pokonał KS Otmęt Krapkowice i AWS Szczypiorno Kalisz. MTS w rozgrywkach I-ligowych radzi sobie bardzo dobrze. Po dziesięciu meczach jest wiceliderem grupy B, mając na swoim koncie zaledwie jedną przegraną. Mimo że Start zmierzy się z zespołem grającym w niższej klasie rozgrywkowej, to trener Roman Mont spodziewa się trudnego meczu - Będąc trenerem UKS Varsovii kilkukrotnie mierzyłem się z MTS Żory i z tego co pamiętam drużyna prowadzona przeze mnie za każdym razem wygrywała. Dzisiaj już jest zupełnie inna rzeczywistość. Pracuję w EKS Start a MTZ Żory to też już zupełnie inny zespół, który aspiruje do gry w Superlidze. To wymagający przeciwnik i myślę, że będzie to ciężki mecz - powiedział Roman Mont.

Mecze 1/8 finału Pucharu Polski zaplanowano na 22 lutego 2023 roku.