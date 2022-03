„Jesteśmy rozczarowane”

Mogło się wydawać, że pojedynek Startu z lubelską Perłą będzie miał dość jednostronny przebieg. Elblążanki jednak walczyły ambitnie i długo dotrzymywały kroku rywalkom. - Wynik przed 40 minut był sprawą otwartą, a o naszym zwycięstwie zadecydowało to, że mamy bardziej doświadczony zespół - powiedziała po meczu trenerka MKS Monika Marzec.

Zawodniczki Marcina Pilcha podeszły do meczu z wielokrotnymi mistrzyniami Polski bardzo zmotywowane i przez kilkanaście minut wynik oscylował wokół remisu. Nieco kłopotów gospodyniom sprawiła doświadczona bramkarka Weronika Gawlik, a jej koleżanki zbudowały trzybramkową przewagę, której nie udało się zniwelować do końca pierwszej połowy (16:13). Po zmianie stron, elblążanki nadal walczyły ambitnie i w 40. minucie ponownie traciły zaledwie trzy gole. W końcówce zanotowały jednak zbyt długi przestój, lublinianki trafiały seryjnie i ostatecznie wygrały 31:23. Trenerka MKS, po raz kolejny, była pod wrażeniem gdy młodych elblążanek. - Start Elbląg to bardzo ambitny zespół. Młody, ale walczący i wygrywający z zespołami teoretycznie mocniejszymi. Wiedzieliśmy, że czeka nas tu ciężkie spotkanie. Chyba trochę za lekko podeszliśmy do tego meczu i wynik przed 40 minut był sprawą otwartą, a o naszym zwycięstwie zadecydowało to, że mamy bardziej doświadczony zespół - powiedziała Monika Marzec.

Z kolei szkoleniowiec Startu zauważył, że tym razem zabrakło rzutów z dystansu. - Pierwsza połowa napawała optymizmem, była walka. W drugiej połowie trochę zabrakło nam atutów. Parę prostych błędów i dziewczyny z Lublina ustawiły ten mecz, miały go pod pełną kontrolą. Sporo zabrakło nam w obronie, bo traciliśmy zbyt dużo prostych bramek, po niezbyt skomplikowanych sytuacjach. Z kolei w ataku zabrakło rzutów z drugiej linii, które funkcjonował w ostatnim spotkaniu, a teraz go nie było - skomentował Marcin Pilch.

Najlepszą zawodniczką Startu została wybrana Paulina Stapurewicz. - Pierwsza połowa była naprawdę dobra w naszym wykonaniu. W drugiej połowie zabrakło skuteczności, Weronika Gawlik odbijała nasze piłki. Nie zagrałyśmy tak jak chciałyśmy w obronie. Jesteśmy rozczarowane. Przegrałyśmy, ale patrząc na naszą grę w pierwszej połowie, wynik mógł być zdecydowanie niższy - powiedziała rozgrywająca.

Przed zawodniczkami Startu dwa mecze z Młynami Stoisław. 26 marca zespoły zmierzą się w Koszalinie, natomiast cztery dni później zagrają zaległe spotkanie w Elblągu.

