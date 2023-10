Piłkarki ręczne Startu w końcu wywalczyły pierwsze punkty w sezonie 2023/2024. Elblążanki pokonały w Kaliszu miejscowe Szczypiorno różnicą sześciu bramek. - Mam nadzieję, że jest to dobry prognostyk na kolejne mecze - powiedziała skrzydłowa EKS Weronika Weber.

Pojedynek pomiędzy kaliszankami a elblążankami od pierwszych minut była bardzo wyrównany i kilkukrotnie na tablicy wyników widniał remis. W końcu zawodniczki Startu odskoczyły na kilka bramek, by na przerwę udać się z zapasem trzech trafień. Po zmianie stron nie pozwoliły rywalkom na dojście chociażby na jedną bramkę, utrzymywały dystans, by ostatecznie wygrać różnicą sześciu bramek (32:26). Drużyna Romana Monta w końcu mogła się cieszyć z pierwszych punktów w sezonie.

- W poprzednich meczach nie do końca wszystko się układało tak jak chcieliśmy, bo liczyliśmy na punkty z Galiczanką i trochę w Kobierzycach, a gdzieś to się rozjechało - mówił trener EKS. - Dużymi fragmentami gra była bardzo dobra, ale łapaliśmy przestoje, stąd te porażki. Szczypiorno to teoretycznie łatwiejszy przeciwnik niż wcześniejsi, ale u siebie każdy stawia twarde warunki. Cieszę się, że wypaliły wszystkie elementy, które ćwiczyliśmy w tygodniu. Dzięki temu, że w drugiej połowie graliśmy solidnie w obronie, to mogliśmy sobie pozwolić na trochę słabszą grę w ataku. Wszystko co ćwiczyliśmy wypaliło w drugiej połowie, w pierwszej mieliśmy trochę problemów. Zanim się wejdzie w mecz po podróży, to trochę to trwa. Kamień z serca. Myślę że teraz już będzie łatwiej - podsumował Roman Mont.

Najlepszą zawodniczką ekipy przyjezdnej wybrano Weronikę Weber, która w pojedynku z Kaliszem rzuciła siedem bramek. - Jestem dumna z tej drużyny. Miałyśmy tyłu głowy wcześniejsze mecze i bardzo potrzebowałyśmy tej wygranej i przełamania się. Ten mecz może i nie wyglądał "ładnie", ale najważniejsze jest to, że pokazałyśmy charakter, nasze doświadczenie i to my ostatecznie dopisujemy trzy punkty w tabeli. Mam nadzieję, że jest to dobry prognostyk na kolejne mecze. Nie zatrzymujemy się i pracujemy dalej aby poprawić nasze elementy gry, które w tym meczu szwankowały - dodała skrzydłowa EKS.

Zobacz tabelę i terminarz Orlen Superligi Kobiet.

Start kolejny mecz zagra w Elblągu 4 października z MKS FunFloor Lublin, początek o godz. 18. Jest to przełożone spotkanie 9. kolejki, które pierwotnie miało zostać rozegrane w weekend 11-12 listopada.