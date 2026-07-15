Kolejna Macedonka w Starcie

Klub Energa Start Elbląg odkrył kolejną kartę. Do zespołu Magdaleny Stanulewicz dołączyła środkowa rozgrywająca Ivana Arsenievska.

Start kontynuuje prezentacje kadry na sezon 2026/2026. Wczoraj (14 lipca) klub ogłosił pierwsze wzmocnienie w postaci Jovany Kiprijanovskiej, a dziś przedstawił koleją Macedonkę, która wzmocni zespół.

Ivana Arenievska urodziła się 8 grudnia 2003 roku w Delčevie. Poprzedni sezon spędziła w drużynie z Koszalina, w którym pokazała się z bardzo dobrej strony. Zagrała tam w 23 meczach, zdobyła 52 bramki, asystowała 86 razy. Macedonka od jakiegoś czasu była w kręgu zainteresować Magdaleny Stanulewicz.

- To zawodniczka o bardzo dynamicznym stylu gry, która świetnie odnajduje się w pojedynkach 1 na 1. Jej umiejętności i sposób poruszania się na boisku dają drużynie dodatkowe możliwości w ofensywie. Wierzę, że pokaże swój potencjał i będzie ważnym ogniwem naszego zespołu - powiedziała trenerka Startu.

Ivana grała także w Skopje, gdzie razem z ŽRK Metalurg wywalczyła Puchar Macedonii, a indywidualnie została wyróżniona tytułem najbardziej perspektywicznej i najlepszej zawodniczki turnieju finałowego. Jej dobra postawa szybko zaowocowała powołaniami do reprezentacji kraju. W wieku zaledwie 18 lat znalazła się w kadrze Macedonii na mistrzostwa Europy 2022, a później regularnie występowała również podczas kolejnych zgrupowań i turniejów reprezentacyjnych. Następnie rozgrywająca zamieniła Macedonię na Rumunię, by w 2025 roku pojawić się w Polsce.

To nie koniec wzmocnień w drużynie Energa Start Elbląg, wkrótce klub ogłosi nazwisko kolejnej zawodniczki oraz zmiany jakie nastąpiły w zarządzie.