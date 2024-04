Kolejna rozgrywająca w Starcie

EKS Start Elbląg podpisał kontrakt z kolejną rozgrywającą, która od przyszłego sezony zasili drużynę. Jest nią doświadczona zawodniczka Aleksandra Zych, która grała m.in. we francuskim Metz.

Aleksandra Zych urodziła się w 1993 roku w Wałbrzychu. Jest wychowanką Victorii Świebodzice, potem grała w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gliwicach. W 2012 przeszła do GTPR Gdynia, z którym w sezonie 2016/2017 zdobyła mistrzostwo Polski. Z gdyńskim klubie zdobyła nie tylko złoto, ale także srebro i brąz, a także trzykrotnie triumfowała w Pucharze Polski. W sezonie 2018-2019 grała w francuskim Metz Handball, gdzie odniosła sukcesy, zdobywając mistrzostwo Francji, Puchar Francji oraz uczestnicząc w Final 4 Ligi Mistrzyń. W sezonie 2019-2020 reprezentowała barwy BVB Borussia Dortmund, zdobywając mistrzostwo Niemiec. W latach 2020-2023 była zawodniczką rumuńskiego klubu Baia Mare, gdzie osiągnęła Final 4 Ligi Europy. W sezonie 2023-2024 wróciła do Polski dołączając do zespołu KGHM Zagłębia Lubin.

Aleksandra zadebiutowała w seniorskiej reprezentacji Polski w 2013 roku, brała udział w wielu ważnych turniejach, w tym mistrzostwach Europy i Świata.

Start podpisał kontrakt z rozgrywającą na dwa sezony. - Z zapałem oczekuje na przyszły sezon w Elblągu, widząc w nim ogromne wyzwanie na różnych płaszczyznach oraz czując mieszankę ekscytacji i ciężaru odpowiedzialności - powiedziała zawodniczka.

Przypomnijmy, że klub ogłosił już dwa transfery. Od przyszłego sezony w Starcie zagra Paulina Peplińska oraz Karolina Wicik.