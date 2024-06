Kolejny transfer Startu

Kilka dni temu zarząd Startu ogłosił nazwisko nowej trenerki zespołu, którą została Magdalena Stanulewicz. Dziś (19 czerwca) ogłoszono transfer kolejnej zawodniczki.

Do tej pory EKS zaprezentował cztery nowe szczypiornistki: Paulinę Peplińską, Karolinę Wicik, Aleksandrę Zych oraz Marię Szczepaniak. O piątym nowym nabytku prezes drużyny Miłosz Kulawiak wspominał podczas zeszłotygodniowej konferencji dla mediów, a dziś oficjalnie ogłoszono transfer Zofii Chwojnickiej.

Dla 18-latki będzie to debiut w Orlen Superlidze Kobiet. Pochodząc ze Sławna skrzydłowa pierwsze kroki w piłce ręcznej stawiała w Słupsku, następnie grała w UKS Lider Sławno. W latach 2020-2024 była uczennicą Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce w Płocku. W wieku 14 lat rozpoczęła grę w pierwszej lidze. W sezonie 2023/2024 dla I i II drużyny SMS ZPRPR Płock w 16 meczach rzuciła 60 bramek. Jest regularnie powoływana do kadry narodowej w swoim roczniku, gdzie rozegrała wiele meczów międzynarodowych. Na mistrzostwach Europy po wyróżnieniu w fazie grupowej mogła wziąć udział w warsztatach “Respect your talent”.

- Bardzo się cieszę, że swoją przygodę w Superlidze będę mogła rozpocząć w klubie Start Elbląg” - powiedziała zawodniczka.