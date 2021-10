Elbląski Start miał po raz drugi w tym sezonie pokonać Młyny Stoisław i przywieźć z Koszalina trzy punkty. Niestety plan nie został zrealizowany i gospodynie zepchnęły podopieczne Marcina Pilcha na siódme miejsce w tabeli. - Z tym młodym składem musimy zagrać całe spotkanie na pełnej koncentracji i wtedy możemy sprawić niespodziankę w postaci zwycięstwa - powiedział po spotkaniu trener EKS.

Szczypiornistki Startu dobrze rozpoczęły mecz w Koszalinie i odskoczyły na cztery bramki. Gospodynie odrobiły jednak straty z nawiązką i na przerwę schodziły przy wyniku 12:11.

- Zaczęłyśmy mecz bardzo dobrze, ale przydarzyły nam się proste, głupie błędy i to zaważyło. Nie wykorzystywałyśmy danych nam sytuacji. Bramkarka Koszalina była w dobrej formie, ale my powinnyśmy wykorzystywać czyste sytuacje - oceniła mecz Paulina Stapurewicz.

W drugiej połowie to elblążanki musiały gonić wynik, traciły do rywalek dwie-trzy bramki, by w końcu w 50. minucie doprowadzić do wyrównania 19:19. Pięć minut później na tablicy wyników znów widniał remis, jednak końcówkę spotkania lepiej rozegrały koszalinianki i to one cieszyły się ze zwycięstwa 26:23.

- Mieliśmy zagrać dobre sześćdziesiąt minut - powiedział po spotkaniu trener Startu. - Niestety znowu, tak jak w ostatnim meczu, trafił nam się przestój i z dosyć pokaźnego prowadzenia zeszliśmy do szatni z jedną bramką. Cały czas powtarzam dziewczynom, że musimy zagrać super mecz, konsekwentnie nie przez dwadzieścia, czy trzydzieści, ale przez sześćdziesiąt minut. Z tym młodym składem musimy zagrać całe spotkanie na pełnej koncentracji i wtedy możemy sprawić niespodziankę w postaci zwycięstwa. Zagraliśmy falami, bo mieliśmy super początek, potem przestój. W drugiej połowie zagraliśmy na remisie i przez brak koncentracji w obronie albo większe doświadczenie przeciwnika, traciliśmy proste bramki. W ataku oddawaliśmy za proste rzuty, czy trafialiśmy w bramkarkę, a przeciwnik nam uciekł i przegraliśmy mecz - podsumował Marcin Pilch.

Po tym spotkaniu koszalinianki zrównały się z elblążankami punktami, oba zespoły mają ich teraz po osiem. Start spadł jednak na siódme miejsce w ligowej tabeli.

Kolejny mecz elblążanki zagrają przed własną publicznością w piątek (5 października) o godz. 16:30 z KPR Gminy Kobierzyce.

