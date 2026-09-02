Mistrzynie Polski na inaugurację. Energa Start Elbląg rozpoczyna nowy sezon

Już w najbliższy piątek, 4 września, Energa Start Elbląg rozpocznie walkę w rozgrywkach LOTTO Superligi Kobiet. Na inaugurację elblążanki czeka spotkanie z najwyższej możliwej półki - do hali przy al. Grunwaldzkiej przyjeżdżają aktualne mistrzynie Polski - KGHM MKS Zagłębie Lubin. Początek meczu o godzinie 18

Energa Start Elbląg to jedyny klub na północy kraju występujący na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W najbliższy piątek rozpocznie swój kolejny sezon w rozgrywkach LOTTO Superligi, a przeciwnikiem będzie drużyna KGHM MKS Zagłębie Lubin. To będzie coś więcej niż pierwszy mecz nowego sezonu. Klub przygotował dla kibiców prawdziwe święto piłki ręcznej - z emocjami na parkiecie, muzyką, atrakcjami dla najmłodszych i atmosferę sportowego święta.

Na początek - mistrzynie Polski!

Los nie mógł być bardziej wymagający. Pierwszym rywalem Energi Startu będzie KGHM MKS Zagłębie Lubin, czyli zespół, który w poprzednim sezonie sięgnął po mistrzostwo oraz po Puchar Polski. W składzie Zagłębia znajdują się zawodniczki reprezentujące najwyższy poziom, a spotkanie będzie dla elblążanek doskonałą okazją, by od pierwszego meczu sprawdzić swoje możliwości.

– Chcemy rozpocząć sezon z energią, ambicją i charakterem. Trafił nam się rywal z absolutnego topu, ale właśnie takich meczów chcemy w Elblągu. Wierzę, że dziewczyny zostawią na parkiecie wszystko, a kibice będą naszym dodatkowym zawodnikiem – mówi Hanna Szuszkiewicz, prezes EKS Start Elbląg S.A.

Dla zespołu prowadzonego przez trenerkę Magdalenę Stanulewicz będzie to pierwszy oficjalny mecz o ligowe punkty w nowym sezonie. W okresie przygotowawczym drużyna miała okazję sprawdzić się w kilku wartościowych spotkaniach i turniejach, budując formę przed najważniejszą częścią roku. Drużyna została również wzmocniona przez reprezentanki Macedonii Północnej - Jovanę Kiprijanovską oraz Ivanę Arsenievską, a także reprezentantkę Ukrainy - Anastasiię Bondarenko.

Hala ma żyć od pierwszej minuty

Klub chce, aby piątkowa inauguracja była nie tylko wydarzeniem sportowym, ale również wspólnym rozpoczęciem nowego sezonu przez drużynę i jej kibiców. Na trybunach nie zabraknie muzyki i oprawy przygotowanej przez charyzmatycznego, nietuzinkowego i żywiołowego DJ-a DMC KOSĘ, który zadba o atmosferę przed i w trakcie meczu. Drużynę wspierać będą również cheerleaderki z Centrum Tańca Cadmans. Organizatorzy liczą również na charakterystyczny dla Elbląga doping i głośne wsparcie dla zawodniczek Energa Startu.

– Chcemy, żeby kibic przychodzący w piątek do hali dostał znacznie więcej niż 60 minut piłki ręcznej. Ma być sport, emocje, muzyka, zabawa i przede wszystkim wspólnie spędzony czas. Zależy nam na tym, żeby mecze Startu były wydarzeniami dla całych rodzin. Zależy nam również na podkreśleniu bogatej historii naszego klubu, dlatego na meczach domowych przygotowaliśmy specjalne miejsce dla zawodniczek, które w przeszłości zdobywały dla naszego miasta medale Mistrzostw Polski – podkreśla Hanna Szuszkiewicz.

Coś specjalnego również dla najmłodszych.

Szczególne miejsce podczas inauguracji zajmą najmłodsi kibice. W hali przygotowana zostanie specjalna strefa gier i zabaw, w której na dzieci czekać będą animatorzy z Wszystko Gra. Strefa będzie dostępna dla kibiców już od godziny 16:00. To element szerszego pomysłu klubu na budowanie nowej generacji kibiców. Energa Start chce, aby hala przy al. Grunwaldzkiej była miejscem, do którego dzieci i rodzice będą chcieli wracać nie tylko ze względu na wynik sportowy, ale również ze względu na atmosferę i wspólne przeżywanie meczów.

Pierwszy gwizdek w piątek, 4 września, o godz. 18:00. Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR przy al. Grunwaldzkiej 135.

Bilety oraz karnety sezonowe dostępne są na stronie www.abilet.pl

LOTTO Superliga Kobiet | 1. kolejka

4 września 2026 | godz. 18:00

Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR, al. Grunwaldzka 135, Elbląg

Sponsor Tytularny: Energa z Grupy ORLEN

Sponsorzy Strategiczni: Miasto Elbląg, Warmia i Mazury

Sponsorzy Oficjalni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Partnerzy Oficjalni: WGN Nieruchomości, ACOTANK, Acoustics, Jankowiak, MOP83, Powiat Elbląski, Klimat-EL, Daikin, Instalatorstwo Elektryczne Marian Piórkowski, Wodnik, Opegieka

Partnerzy: MOSiR Elbląg, Agencja Reklamowa Contact, MR Diagnostics, Restauracja Oliwka, Cafelek, RMG GYM, Studio Tatuażu 12, Catering Czas na Smak, Sąsiedzi, Wojewódzki Szpital Zespolony, Rehaprus, Zakład Poligraficzny Elgraf.