Obrotowa dołączy do Startu

Poznaliśmy już nazwiska trzech rozgrywających, które od przyszłego sezonu zasilą Start. Przyszedł czas na kolejny transfer, a jest nim kołowa Maria Szczepaniak.

Maria Szczepaniak urodziła się w Warszawie, a piłkę ręczną zaczęła trenować w 2016 roku w KS Victoria Piaseczno. Trzy lata później przeniosła się do Lublina, gdzie grała w drużynach juniorskich, a potem w I lidze. Do pierwszego zespołu MKS FunFloor dołączyła w 2021 roku. Niestety w poprzednim sezonie doznała kontuzji podczas występu w reprezentacji Polski juniorek, co zahamowało rozwój jej kariery. 20-letnia obrotowa została wypożyczona do Startu na dwa sezony. - Cieszę się, że dołączę do drużyny Startu. Jestem bardzo podekscytowana i nie mogę doczekać się pierwszych występów w barwach Elbląga - powiedziała dla klubowych mediów nowa obrotowa.

Przypomnijmy, że elbląski klub ogłosił już transfery trzech rozgrywających. W przyszłym sezonie w Starcie zagra Paulina Peplińska, Karolina Wicik i Aleksandra Zych.