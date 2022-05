Ostatni mecz sezonu EKS

Wyjazdowym meczem z MKS FunFloor Perła Lublin szczypiornistki Startu zakończą sezon 2021/2022. Na którym miejscu? Tego dowiemy się dopiero po ostatniej kolejce PGNiG Superligi kobiet.

Sezon 2021/2022 dobiega końca i praktycznie wiadomo już wszystko. Mistrzyniami Polski ponownie zostały zawodniczki Zagłębia Lubin, srebro wywalczyły lublinianki, natomiast brąz trafił do drużyny z Kobierzyc. Tuż za podium uplasował się JKS Eurobud Jarosław, piąta pozycja przypadła piotrkowiankom. Wiemy także, że w najwyższej klasie rozgrywkowej nie utrzyma się Korona Handball Kielce. Ostatnią niewiadomą jest miejsce elblążanek oraz koszalinianek na koniec sezonu. W chwili obecnej szóstą lokatę zajmuje Start, który ma punkt więcej od Młynów Stoisław. Koszalinianki w piątkowy wieczór zmierzą się z piotrkowiankami i jeśli wygrają to zepchną elblążanki na siódme miejsce. Zawodniczki EKS, by utrzymać swoją dotychczasową pozycję, musiałyby wtedy pokonać lublinianki. Zadanie bardzo trudne do wykonania, tym bardziej, że świeżo upieczone wicemistrzynie Polski będą chciały godnie pożegnać swoich kibiców i podziękować im za dotychczasowe wsparcie. - Szkoda, że nie zdążymy już odrobić tej straty. Mimo wszystko gramy do końca. Na pewno nie odpuścimy. Chcemy pożegnać sezon dobrym meczem i oczywiście zwycięstwem. Gra dla lubelskiej publiczności to wielkie wyróżnienie, motywacja i zaszczyt. Chcemy świętować zdobycie srebra razem z naszymi wspaniałymi kibicami - powiedziała skrzydłowa MKS Daria Szynkaruk.

Zdecydowanym faworytem starcia jest gospodarz meczu, który już trzy razy w tym sezonie ograł EKS. Podopieczne Moniki Marzec pokonały elblążanki 31:24, 32:23, 31:23. - W najbliższą sobotę zagramy ostatni mecz w tym sezonie. Będzie to z pewnością ciężkie spotkanie, ponieważ mierzymy się z wiceliderem tabeli MKS FunFloor Perła Lublin. Musimy zagrać bardzo dobry mecz, by móc toczyć zacięte spotkanie przez 60 minut. Nie możemy pozwolić sobie na proste błędy i słabą skuteczność. Każda z drużyn będzie chciała zagrać dobry mecz i przypieczętować to zwycięstwem i trzema punktami. Jedziemy do Lublina zrealizować założenia trenera i zagrać bardzo dobry mecz, a może uda nam się sprawić niemałą niespodziankę - powiedziała Iga Dworniczuk.

Sobotnie spotkanie będzie ostatnim w barwach EKS dla trenera Marcina Pilcha, który zdecydował się opuścić elbląską drużynę. Zapewne będzie to także pożegnalny mecz dla niektórych zawodniczek. Póki co wiemy jedynie, że zespół opuści Wioleta Pająk, która przenosie się do niemieckiego SC Werder Bremen Handball oraz Patrycji Kozak, która wróciła do AZS Warszawa.

Mecz w hali Globus rozpocznie się o godz. 16. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na platformie emocje.tv.

Zobacz tabelę PGNiG Superligi kobiet.

