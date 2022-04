Ostatni mecz Startu w Elblągu

Piłkarki ręczne Startu w sobotę (30 kwietnia) rozegrają ostatni w tym sezonie mecz o ligowe punkty przed własną publicznością. Rywalem elblążanek będzie Piotrcovia Piotrków Trybunalski, z którą nasza drużyna wygrała już dwukrotnie w bieżących rozgrywkach.

Do końca sezonu 2021/2022 elblążankom zostały do rozegrania cztery mecze, trzy na wyjeździe i tylko jeden przed własną publicznością. Od ostatniego ligowego meczu EKS upłynęło dwadzieścia dni. W międzyczasie zawodniczki otrzymały nieco wolnego, a część z nich udała się na zgrupowanie kadr, by po powrocie wznowić treningi z drużyną. Szczypiornistki Startu ze swoimi kibicami pożegnają się w sobotę (30 kwietnia). Tego dnia podejmą piłkarki z Piotrkowa Trybulskiego, z którymi w bieżącym sezonie mają dodatki bilans. Dwa mecze zakończyły się remisem w regulaminowym czasie gry, w I rundzie Start zgarnął dwa punkty, w II natomiast Piotrcovia. W trzecim Startu elblążanki wygrały w Piotrkowie 35:31. Obecnie zespoły dzieli dwanaście punktów, MKS ma ich 30, EKS natomiast 18. Słabsza ostatnio postawa podopiecznych Krzysztofa Przybylskiego spowodowała, że straciły one szansę na brązowy medal i sezon najprawdopodobniej zakończą na miejscu piątym. Z kolei elblążanki mogą uplasować się na szóstej pozycji, o którą walczą także koszalinianki. Wydaje się, że lepszy terminarz mają jednak elblążanki, bo oprócz piotrkowianek zmierzą się jeszcze z jarosławiankami, kielczankami oraz lubliniankami. Zawodniczki Młynów zagrają natomiast z JKS Eurobud, KPR Gminy Kobierzyce, MKS Zagłębie Lubin oraz Piotrcovią. Koszalinianki w poprzednich rundach przegrywały z tym zespołami, zdołały tylko raz pokonać kobierzyczanki. W 25. kolejce zespół Waldemara Szymańskiego i Waldemara Szafulskiego zagra z jarosławiankami i jeśli poniesie porażkę, a Start po raz trzeci wygra z Piotrcovią, to zespoły zamienią się miejscami w ligowej tabeli. Taki scenariusz na pewno marzy się zawodniczkom EKS.

- Po przerwie świątecznej i reprezentacyjnej wracamy do gry - powiedziała Nikola Szczepanik. - Zmierzymy się z drużyną z Piotrkowa Trybunalskiego. Bilans poprzednich spotkań z tym zespołem jest na naszą korzyść i zrobimy wszystko, by trzy punkty zostały w Elblągu. Chcemy zagrać dobre spotkanie dla siebie, ale też dla naszych kibiców. Będzie to nasz ostatni mecz w tym sezonie przed własną publicznością, dlatego mamy podwójną motywacje. Wierzymy, że kibicie przyczynią się do osiągnięcia sobotniego celu jakim jest komplet punktów - dodała skrzydłowa Startu.

Sobotni mecz rozegrany zostanie w hali przy ul. Grunwaldzkiej, początek o godz. 18.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet.

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl