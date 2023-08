Ostatnie szlify Startu

Przed piłkarkami ręcznymi Startu ostatnie mecze kontrolne. Elblążanki zmierzą się w hali przy al. Grunwaldzkiej z Samborem Tczew, Arką Gdynia oraz Młynami Stosiław Koszalin. W międzyczasie będzie miała miejsce oficjalna prezentacja zespołu.

Okres przygotowawczy Startu powoli dobiega końca. Elblążanki rozegrały już kilka meczów kontrolnych, wzięły udział w turnieju w Nowej Karczmie oraz w Czechach, gdzie pokazały się z bardzo dobrej strony.

- Jeśli chodzi o samą grę to jest wiele pozytywów - powiedział trener Roman Mont. - W turnieju w Nowej Karczmie skupialiśmy się na ataku i raczej obserwacji nowych zawodniczek, żeby wykorzystać ich potencjał maksymalnie. Sparing z mistrzem ligi czesko-słowackiej potraktowaliśmy prestiżowo i chcieliśmy uzyskać dobry wynik. Było już widać elementy gry w obronie, nad którymi pracowaliśmy przez dwa tygodnie. Do samego turnieju podeszliśmy już typowo szkoleniowo. Wyniki były raczej wypadkową naszej dobrej gry. Na nią na pewno ma wpływ duża rywalizacja na pozycjach. Nie ma obecnie zawodniczki, która mogłaby być w 100% pewna, że wyjdzie w spotkaniu od pierwszych minut. Wysokie wygrane nad drużynami z Czech i Macedonii nie przyszły wcale łatwo. Na boisku trzeba było zostawić dużo zdrowia. Na bardzo wysokim poziomie udało się zagrać mecz z zespołem z Węgier. W pierwszej połowie przegrywaliśmy już 6:12, ale widać było, że zespół jest mocny psychicznie i nie poddał się do ostatnich minut. Vitoria Macedo zdobyła bramkę pięć sekund przed końcowym gwizdkiem. Na dzień dzisiejszy wszystkie zawodniczki trenują i są gotowe do gry. W okresie przygotowawczym, gdzie jest dużo przeciążeń, zdarzają się urazy, ale na szczęście udało się przebrnąć przez najcięższy okres bez poważniejszych urazów. Przed nami turniej w Elblągu, który pozwoli mi dobrać optymalne ustawienie w obronie. To będzie kluczem w tym sezonie, bo widać, że dziewczyny w ataku powoli radzą sobie bardzo dobrze, czasem mam wrażenie jakby grały od lat razem, ale mecze wygrywa się obroną, nie atakiem - podsumował trener Startu

W dniach 26-27 sierpnia w hali przy al. Grunwaldzkiej rozegrany zostanie Turniej Piłki Ręcznej Kobiet o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w którym rywalizować będą cztery drużyny. Wstęp na turniej jest darmowy.

Terminarz turnieju:

26.08.2023 (sobota):

11:00 EKS Start Elbląg - SPR Sambor Tczew

13:00 Młyny Stoisław Koszalin - SPR Arka Gdynia

16:00 Młyny Stoisław Koszalin - SPR Sambor Tczew

18:00 EKS Start Elbląg - SPR Arka Gdynia

27.08.2023 (niedziela):

10:00 EKS Start Elbląg - Młyny Stoisław Koszalin

12:00 SPR Arka Gdynia - SPR Sambor Tczew

13:30 Zakończenie Turnieju

W niedzielę, podczas Święta Chleba, miała się odbyć oficjalna prezentacja zespołu. Nastąpiła jednak zmiana daty i lokalizacji i odbędzie się ona w sobotę o godz. 17:30 w hali przy al. Grunwaldzkiej.

- Serdecznie zapraszam kibiców na Turniej o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - mówił prezes Startu Miłosz Kulawiak. - Będzie okazja do zobaczenia zespołu po dłuższej przerwie między sezonami. Dodatkowo, podczas oficjalnej prezentacji, kibice będą mogli przede wszystkim poznać nowe zawodniczki, które doszły w tym sezonie do naszej drużyny oraz po raz pierwszy zobaczyć jak wyglądają koszulki meczowe na ten sezon. Będzie można również zamówić replikę takiej koszulki. Nowy sezon zaczynamy już za dwa tygodnie, 9 września meczem z KPR Gminy Kobierzyce. Mecz ten będzie do obejrzenia na platformie Emocje.tv. Następny pojedynek, z MKS Zagłębie Lubin, odbędzie się 20 września i będzie transmitowany przez naszego głównego nadawcę czyli Polsat Sport. W elbląskiej hali zobaczymy się w trzeciej serii Orlen Superligi Kobiet w meczu z Galiczanką Lwów 23 września. Od turnieju do pierwszego meczu w Elblągu będzie dzielił nas miesiąc, dlatego warto pojawić się w ten weekend na naszych sparingach. Dodatkowo serdecznie zapraszamy wszystkich na oficjalną prezentację, która będzie miała miejsce w hali. Pierwotnie miała się ona odbyć na placu Katedralnym, podczas Święta Chleba. Kiedy organizator zapewnił nam godzinę na prezentację, zaproponowałem Wojtkowi Załuskiemu odstąpienie piętnastu minut na prezentacje jego zespołu, będąc przekonanym, że wszystkie formalne tematy z tym związane uda się ustalić z organizatorem. W międzyczasie Urząd Miasta zmienił harmonogram występów na scenie i skrócił naszą prezentację do 40 minut, do czego miał prawo. Dla mnie i mojego zespołu dzisiaj najważniejszy jest mecz 9 września w Kobierzycach i chcę zaapelować, żebyśmy na tym się skupili. Prezentacje zespołu odbywały się już w hali w przeszłości i po dłuższym zastanowieniu wydaje się to lepszym rozwiązaniem, bo jednocześnie zachęcimy kibiców do obejrzenia meczu podczas turnieju. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na prezentację i mecze Startu - podsumował prezes Miłosz Kulawiak.