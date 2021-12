Piłkarki Startu szlifują formę

Szczypiornistki EKS przygotowują się do wznowienia rozgrywek PGNiG Superligi kobiet. Zespół Marcina Pilcha rozgrywa mecze kontrolne, będzie także gospodarzem turnieju, w którym zmierzy się z dwoma zespołami z najwyższej klasy rozgrywkowej. Zobacz zdjęcia ze sparingu.

Ostatni ligowy mecz Start rozegrał 17 listopada. Potem zawodniczki udały się na urlopy, jednak otrzymały plany indywidualnych treningów. - Mieliśmy przerwę na regenerację, jednak była ona aktywna - powiedział trener Startu. - Dziewczyny dostały indywidualne zadania. Po dwutygodniowej przerwie wróciliśmy do treningów i trenujemy na obiektach własnych. Poświęcamy dużo czasu na technikę indywidualną, którą musimy dopieszczać. Teraz trenujemy bardziej zespołowo. Do tego dochodzi granie z innymi drużynami, zmierzyliśmy się z Gdynią oraz Kościerzyną. Planujemy też turniej, w którym zagramy z Koszalinem i Piotrkowem - podsumował Marcin Pilch.

Elblążanki odbyły też zajęcia z wieloletnim wykładowcą Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku Leszkiem Chludzińskim, z którym ćwiczyły siłę lekkoatletyczną. Niestety nie wszystkie zawodniczki są w pełni sprawne. Urazu kostki nabawiła się Paulina Kopańska, treningi wznowiły natomiast zawodniczki po kontuzjach Paulina Peplińska i Patrycja Kozak.

W dniach 18-19 grudnia w Elblągu odbędzie się turniej. W sobotę rywalizować ze sobą będą zespoły z najwyższej klasy rozgrywkowej: Start, Piotrcovia oraz Młyny Stoisław, natomiast w niedzielę zmierzą się ze sobą drużyny młodzieżowe: KS Play Ostróda, UKS Jedynka Bartoszyce, UKS Mikołajki oraz MKS Truso Elbląg.

- Organizujemy turniej dwudniowy, bo chcemy go połączyć z grupami młodzieżowymi. W niedzielę od godz. 10 zagrają młode zespoły z województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast seniorki zagrają ze sobą dzień wcześniej. Wyszedł całkiem fajny system. Moglibyśmy go powielać co rok, nawet z wszystkimi kategoriami wiekowymi - powiedział dyrektor sportowy Andrzej Niewrzawa.

W sobotę o godz. 11 Start zmierzy się z Młynami Stoisław Koszalin, o godz. 14 koszalinianki zagrają z piotrkowiankami, natomiast o godz. 17:30 elblążanki podejmą Piotrcovię.

