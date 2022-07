'Podnieść Start Elbląg na wyższy poziom'

Taki jest cel Romana Monta, trenera elbląskiego zespołu. We wtorek (12 lipca) odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele mediów oraz kibice mogli poznać nowego szkoleniowca drużyny.

Zespół Startu rozpoczął przygotowania do sezonu 2022/2023. Przed pierwszym wspólnym treningiem odbyła się konferencja prasowa, w której wziął udział nowy trener Roman Mont, nowa skrzydłowa Weronika Weber, prezes Grażyna Kluge oraz rozgrywająca Joanna Wołoszyk. Klub nie odkrył jeszcze wszystkich kart, ma jeszcze zakontraktować dwie piłkarki. Póki co ogłoszono, że drużynę zasili Marta Gęga, Weronika Weber, Małgorzata Ciąćka oraz Juliane Costa.

Podczas konferencji dowiedzieliśmy się, że do zespołu dołączy także obrotowa z Truso Elbląg Zuzanna Stefańska.

- Jak w każdej drużynie następują pewne organizacyjne zmiany - powiedziała Grażyna Kluge. - Mamy nowego trenera, są nowe zawodniczki, ale generalnie zespół, który rozpoczął w ubiegłym roku potężną przemianę, teraz został wzmocniony bardziej doświadczonymi zawodniczkami. Mamy też nadzieję, że nowe zawodniczki pozwolą nam na osiąganie celów, jakie sobie trenerzy założą. Liczymy że nadchodzący sezon będzie wyglądał optymistyczniej niż poprzedni czas pandemiczny. Z pewnością zrobimy wszystko, by kibice byli zadowoleni z gry drużyny - dodała prezes.

Po szesnastu latach pracy w Warszawie, Roman Mont zdecydował się przyjąć propozycję pracy w Starcie.

- Chcę spróbować nowych wyzwań, poprowadzić zespół w superlidze. Marzyło mi się żeby to zrobić w Warszawie, niestety nie udało mi się tego osiągnąć. Jestem w stanie wnieść coś nowego do zespołu i liczę na to, że będzie grał coraz lepiej, lepiej niż w poprzednim sezonie. Mam nadzieję, że ta gra będzie miła dla oka, dla kibiców. Moim zadaniem jest podniesienie poziomu sportowego zawodniczek. Nie chcę stawiać górnolotnych celów, moim celem jest wygrać każdy kolejny mecz, a na koniec zobaczymy jaki będzie wyglądać tabela - powiedział szkoleniowiec.

Skład zespołu nie został jeszcze zamknięty. - Prowadzimy rozmowy, została przedstawiona konkretna propozycja. Nie jest to zawodniczka z Polski, nie chcieliśmy się spieszyć z decyzjami personalnymi, bo szukamy zawodniczek które znacząco podniosą poziom gry zespołu. Czekaliśmy na mistrzostwa świata U20, które miały niedawno miejsce w Słowenii i zawodniczka, z którą rozmawiamy była gwiazdą na tych mistrzostwach. Jak na poziom polskiej superligi to może być duże wzmocnienie - dodał Roman Mont.

Po konferencji odbył się pierwszy wspólny trening, który poprowadził Roman Mont, drugi trener Marta Mont oraz asystent trenera Filip Sobczyk. Na zajęciach stawiło się dziesięć zawodniczek. Niestety nie mogła w nich uczestniczyć Nikola Szczepanik, której odnowiła się kontuzja nadgarstka. Zawodniczka przeszła już operację i niebawem rozpocznie rehabilitację.

W pełni trenować nie może także Wiktoria Kostuch, która ma problemy z kolanem. Od sierpnia do drużyny dołączy Marta Gęga, a także zawodniczki, które brały udział w mistrzostwach świata. Za kilka dni natomiast do Elbląga przyjedzie Brazylijka Juliane Costa. Zespół będzie trenował w elbląskiej hali, zaplanowano udział w turnieju w Gnieźnie oraz w Elblągu, a w międzyczasie gry kontrolne.

- Chciałbym zagrać z zespołami, które są mocniejsze od nas. Wolę takie drużyny i nawet przegrać wszystkie sparingi, co potem może się przełożyć na grę w sezonie zasadniczym. Będziemy szukać rozwiązań w obronie i w ataku. Jestem trenerem, który nie przywiązuje się do jednego systemu gry w obronie, podczas meczu potrafię zmienić obronę kilka razy, by optymalnie trafić pod przeciwnika. Od tego sezonu będzie więcej treningów, będą zajęcia poranne oraz treningi indywidualne z zawodniczkami. Jeśli zawodniczki w 100% wykonają pracę, którą im zaproponuję, to zespół będzie wyglądał dużo lepiej i zrobi postęp. Mam nadzieję, że uda mi się podnieść Start Elbląg na wyższy poziom - podsumował nowy trener EKS.