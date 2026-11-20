Porażka Startu na zakończenie ligowej jesieni

Piłkarki ręczne Startu przegrały w piątkowy wieczór (20 listopada) w PGE MKS El-Volt Lublin 28:38, mimo iż do przerwy miały zaledwie jedną bramkę straty. Był to ostatni mecz naszej drużyny przed przerwą związaną z mistrzostwami Europy.

Elbląska drużyna nie mogła przystąpić do dzisiejszego pojedynku w pełnym składzie. Z powodu urazu zagrać nie mogła Paulina Kuźmińska, Zofia Chwojnicka, Tatsiana Pahrabitskaya i Maria Pentek. W składzie znalazły się natomiast wychowanki Truso Alicja Ratajczyk oraz Nikola Jankowska, które miały wspomóc skrzydła. Lubelska ekipa również boryka się z konuzjami, dziś zabrakło m.in. Aleksandry Rosiak, Caroline Martins i Sarah Paulsen.

Elblążanki dość długo nie mogły się wstrzelić między słupki, bowiem pierwszą bramkę zdobyły dopiero w 6. minucie meczu. Rywalki do tego czasu trafiły trzykrotnie. Jeśli naszym zawodniczkom udało się wypracować dogodną pozycję do rzutu, to na drodze stawała im nieźle dysponowana Paulina Wdowiak. Lublinianki zdobyły cztery gole z rzędu i tablica wyników wskazywała 2:8. W końcu gospodynie poprawiły celowniki i zaczęły trafiać regularnie. Kilka obron zanotowała Oliwia Suliga i udało się zmniejszyć dystans do czterech bramek. Od 23. do 26. minuty podopieczne Magdaleny Stanulewicz zdobyły aż cztery bramki z rzędu, tym samym niwelując dystans do jednego gola. Elblążanki dobrze wracały do obrony, a rywalki popełniały faule ofensywne. Do końca pierwszej połowy trwała naprzemienna wymiana ciosów i po 30 minutach gry było 18:19.

Drugą część meczu otworzyła Daria Przywara trafiając dwukrotnie. W odpowiedzi Paulinę Wdowiak pokonała Jovana Kiprijanovska. Gdy do siatki trafiła Ivana Arsenievska, tablica wyników wskazywała 21:23. Niestety w kolejnych akcjach znów nasze zawodniczki zatrzymywała Paulina Wdowiak, bądź akcje kończyły się stratą piłki. Lublinianki zdobyły cztery gole z rzędu i w 42. minucie było 21:27. W szeregach Startu dobrze w ataku prezentowała się Anastasiia Bondarenko, która w krótkim czasie zdobyła trzy bramki. Po drugiej stronie skuteczne były skrzydłowe MKS. W ostatnich minutach meczu na parkiecie mogliśmy zobaczyć wychowanki Truso. Spotkanie zakończyło się wygraną Lublinianek 38:28.

Energa Start Elbląg - PGE MKS El-Volt Lublin 28:38 (18:19)

Start: Suliga, Ciąćka, Pentek - Bondarenko 6, Kiprijanovska 4, Grabińska 4, Zych 4, Arsenievska 3, Tarczyluk 3, Szczepanek 2, Wicik 1, Szczepaniak 1, Ratajczyk, Jankowska, Kuźmińska, Chwojnicka.

MKS: Wdowiak, Smelcerz - Monkielewicz 8, Radosavljević 7, Nocuń 5, Przywara 4, Kowalik 4, Lopes 2, Pankowska 2, O’Mullony 2, Andruszak 2, Domagalska 2, Lima.