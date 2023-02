Pucharowa potyczka z I-ligowcem

Piłkarki ręczne Startu rozpoczynają walkę w rozgrywkach Pucharu Polski. Rywalem elblążanek w 1/8 finału będzie I-ligowy MTS Żory, z którym zmierzą się w środę (22 lutego) na parkiecie rywala - Liczę, że przejdziemy do kolejnego etapu i wylosujemy fajnego przeciwnika - powiedział trener Roman Mont.

Szczypiornistki EKS mają intensywny czas, bowiem w ciągu ośmiu dni zaplanowano aż trzy mecze. Pierwszy z nich odbył się w minioną niedzielę, elblążanki podejmowały wicemistrzynie Polski. W środę (22 lutego) udadzą się do Żor, gdzie zagrają w 1/8 finału Pucharu Polski, a cztery dni później czeka je ostatni ligowy mecz rundy zasadniczej z Zagłębiem w Lubinie. O ile w meczach z mistrzem i wicemistrzem Polski ciężko liczyć na punkty, o tyle wydaje się, że w starciu z I-ligowcem uda się osiągnąć zwycięstwo.

- Na pewno ten zespół się nie położy - powiedział trener Roman Mont. - I-ligowcy zawsze na zespoły z superligi szybują się specjalnie, łącznie z oprawą. Podejrzewam, że będzie pełna hala. Jedziemy w dniu meczu. Był pomysł, żeby pojechać dzień wcześniej, ale za chwilę mamy mecz z Zagłębiem i w sumie cztery dni spędzilibyśmy w drodze. Kiedyś zawodniczki muszą odpocząć. Będziemy po ciężkiej drodze, ale liczę, że pokażemy że jesteśmy superligowcami na tle I-ligowca. Żory walczyły o awans, ale dostały punkty karne za zbyt dużą liczbę zagranicznych zawodniczek, więc odpadły. Zespół był jednak budowany pod awans do superligi. Nie będzie to łatwy mecz. Są tam dwie byłe reprezentantki Polski Klaudia Pielesz i Karolina Okręglak. Jest tam też Brazylijka i kilka ogranych I-ligowych zawodniczek. Liczę, że przejdziemy do kolejnego etapu i wylosujemy fajnego przeciwnika, na naszym poziomie, a wtedy może uda się wejść do pierwszej czwórki. Nie wybiegajmy jednak tak daleko, najpierw wygrajmy z Żorami - dodał szkoleniowiec Startu.

MTZ Żory to drużyna, która rywalizuje w grupie B I ligi i obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. Drużyna zagrała trzynaście spotkań, z czego wygrała aż jedenaście. Najwięcej bramek dla MTS zdobyła Aleksandra Sójka. Rozgrywająca w trzynastu meczach rzuciła 79 bramek. Zespół Bartłomieja Dudy rywalizację w Pucharze Polski rozpoczął od II rundy eliminacyjnej, w której pokonał KS Odmęt Krapkowice 47:20, w III natomiast ograł SWWS Energa Szczypiorno Kalisz 26:23. Zawodniczki z Żor czeka teraz potyczka z elbląskim Startem. Środowy mecz rozpocznie się o godz. 18.