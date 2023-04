Serbka dołączy do Startu

EKS Start sezon ogłosił pierwszy transfer na sezon 2023/2024. Elbląski zespół zasili Serbka Nevena Radojcić, która będzie tworzyła duet bramkarski z Małgorzatą Ciąćką.

Sezon 2022/2023 powoli dobiega końca. Zespoły PGNiG powoli przedstawiają nowe zawodniczki oraz informują o przedłużaniu kontraktów. Nie inaczej jest w przypadku elbląskiej drużyny. Wiemy już, że Start zdecydował się przedłużyć kontrakty z wychowankami Truso Wiktorią Tarczyluk, Pauliną Stapurewicz oraz Zuzanną Stefańską. Dziś (12 kwietnia) klub ogłosił pierwszy transfer, do zespoły dołączy Serbka Nevena Radojcić. 24-letnia bramkarka ma 178 cm wzrostu. Media klubowe informują, że w ostatnim sezonie grała we francuskim AS Cannes, wcześniej w serbskim Vojvodina. Piłkarka ma za sobą występy w juniorskiej oraz seniorskiej reprezentacji Serbii.

- Na polskim rynku nie było zawodniczki o tak wysokich umiejętnościach, więc szukaliśmy za granicą. Jest dość wysoka, ma nietypowy styl bronienia. Jest najskuteczniejszą bramkarką II ligi francuskiej. Obejrzeliśmy kilkanaście meczów z jej udziałem z tego sezonu. Po konsultacjach z trenerami bramkarzy, postanowiliśmy ją zatrudnić, mając już informacje że Ola Hypka nie przedłuży kontraktu ze Startem - powiedział trener zespołu Roman Mont.

Kontrakt z Neveną Radojcić podpisano na dwa lata.