Sesja zdjęciowa Startu

Szczypiornistki elbląskiego Startu miały mały przerywnik w codziennych treningach. Na potrzeby ligi zawodowej musiały zaprezentować się przed obiektywem, co wcale nie było łatwym zadaniem. Zobacz zdjęcia od zaplecza planu zdjęciowego.

Za kilkanaście dni rusza sezon 2020/2021 PGNiG Superligi kobiet. Swój pierwszy mecz o punkty piłkarki EKS rozegrają 9 września, kiedy to we własnej hali podejmą młyny Stoisław Koszalin. Zanim to jednak nastąpi podopieczne Andrzeja Niewrzawy rozegrają jeszcze kilka meczów kontrolnych. Małym przerywnikiem zawodniczek w codziennych treningach była niedzielna sesja zdjęciowa, w której to każda z piłkarek oraz sztab szkoleniowy musieli zaprezentować kilkanaście pozycji, zgodnie ze wskazaniem superligi. Były zatem tradycyjne ujęcia frontem, samo popiersie, rzut piłką, przysłowiowa cieszynka czy ujęcia ze wskazaniem proporczyka klubowego. Elblążanki pozowały w niebieskich trykotach. Tradycyjnie do wyboru w tym sezonie będą miały także czerwone oraz białe koszulki. Z kolei bramkarki zobaczymy w bluzach szarych, czarnych lub różowych. Zdjęcia zawodniczkom wykonał Miłosz Kulawiak.