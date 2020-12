Sportowy weekend z portEl.pl

W sobotę dwa elbląskie zespoły zagrają na własnym parkiecie. Najpierw na boisko wybiegną siatkarki Truso, a kilka godzin później o zwycięstwo zagrają szczypiornistki Startu. Wyjazdowy mecz czeka natomiast piłkarzy Olimpii oraz KPR.

Truso z wiceliderem

Trudny mecz czeka siatkarki Energi MKS Truso. Podopieczne Wojciecha Samulewskiego zmierza się na własnym boisku z siatkarkami z Mogilna. Zawodniczki Sokoła radzą sobie w tym sezonie bardzo dobrze, w jedenastu meczach zgromadziły dwadzieścia cztery punkty i są na pozycji wicelidera w II-ligowej tabeli. Elblążanki mają aż dwadzieścia jeden punktów mniej i ciężko będzie im wywalczyć chociażby oczko w starciu z rywalkami. Liczymy jednak na to, że zawodniczki Truso pokażą się dobrej strony. Początek sobotniego meczu w hali przy ul. Browarnej o godz. 14. Spotkanie rozegrane zostanie bez udziału publiczności.

KPR w Grudziądzu

W sobotnie popołudnie elblążanie po raz ostatni w tym roku zawalczą o zwycięstwo. Zespół Grzegorza Czapli uda się do Grudziądza, gdzie zagra z beniaminkiem rozgrywek. Szczypiorniści MKS nie są jednak dostarczycielem punktów, a wręcz przeciwnie, w I lidze radzą sobie bardzo dobrze. Start rozgrywek mieli znakomity, wygrali pięć meczów z rzędu i byli liderem rozgrywek. Zawodnicy z Grudziądza przegrali do tej pory jedynie dwa mecze i mają na swoim koncie aż dwadzieścia punktów. Elblążanie z kolei mają cztery oczka mniej i zajmują piątą lokatę. Szczypiorniści KPR chcieliby zakończyć rok zwycięstwem i awansem w ligowej tabeli. Początek mecz w Grudziądzu o godz. 16.

Olimpia we Wrocławiu

Także żółto-biało-niebiescy zagrają ostatni mecz ligowy w 2020 roku. Elblążan czeka ciężki pojedynek, bowiem zmierzą się na wyjeździe z dobrze ostatnio spisującymi się rezerwami Śląska. Wrocławianie wygrali trzy ostatnie mecze, po raz ostatnio ponieśli porażkę prawie miesiąc temu i do Elbląga przyjadą by kontynuować zwycięską passę. Dzięki niezłej postawie piłkarze Śląska awansowali na siódme miejsce w II-ligowej tabeli. Osiem pozycji niżej znajduje się Olimpia, która także ostatnimi czasy radzi sobie dobrze. Co prawda podopieczni Jacka Trzeciaka przegrali w ostatniej kolejce z Garbarnią Kraków, jednak wcześniej w czterech meczach wywalczyli dziesięć punktów. Elblążanie liczą, że zakończą rok zwycięstwem nad rezerwami Ślaska, a czy tak się stanie dowiemy się w sobotni wieczór. Początek meczu o godz. 17.

Start z Ruchem

Prawie pięć tygodni minęło od ostatniego pojedynku Startu. Tak długa przerwa spowodowana była zakażeniami koronawirusem wśród piłkarek i odwołaniem meczów. Zawodniczki EKS mają do rozegrania dwa zaległe spotkania, a pierwsze z nich odbędzie się w najbliższą sobotę. Tego dnia elblążanki podejmą chorzowianki. Start i Ruch sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli, dzieli je siedem punktów. Chorzowianki do tej pory jeszcze nie wygrały i liczą na przełamanie. Z kolei podopieczne Andrzeja Niewrzawy chciałyby wrócić na zwycięską ścieżkę i sobotnie starcie będzie dobrą okazją ku temu. Mecz zostanie rozegrany w hali przy al. Grunwaldzkiej o godz 18, bez udziału kibiców. Spotkanie będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.