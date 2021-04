Sportowy weekend z portElem

W przedświąteczną sobotę swoje mecze ligowe rozegrają elbląscy piłkarze nożni. Rezerwy Olimpii powalczą o ligowe punkty w Elblągu, natomiast ich starsi koledzy oraz zawodnicy Concordii będą rywalizować na boiskach rywali.

Concordia w Tomaszowie Mazowieckim

Pomarańczowo-czarni są w niezłej formie i od wznowienia rywalizacji nie ponieśli porażki, a w minionej kolejce zremisowali z liderem III-ligowych rozgrywek. Elblążanie w ostatnich trzech meczach wywalczyli siedem punktów i być może w kolejnym starciu znów zgarną komplet oczek. Lechia ma na swoim koncie dwadzieścia cztery punkty, Concordia natomiast jeden więcej. Trudno wskazać faworyta sobotniej rywalizacji, w pierwszej rundzie padł bezbramkowy remis. Początek meczu w Tomaszowie Mazowieckim o godz. 11.

Olimpia w Ostródzie

W sobotę, w samo południe w Ostródzie elblążanie rozpoczną rywalizację z tamtejszym Sokołem. Zespół Jacka Trzeciaka w 2021 roku nie radzi sobie zbyt dobrze, poniósł trzy porażki, dwa remisy i wygrał tylko raz. Słaby bilans spowodował, że żółto-biało-niebiescy spadli do strefy spadkowej. Najbliższy przeciwnik ma dziewięć oczek więcej od Olimpii i znajduje się dziewięć pozycji wyżej. Co prawda ostródzianie zaliczyli sześć porażek z rzędu, jednak kilka dni temu, w zaległym spotkaniu, pokonali Pogoń Siedlce i liczą na kolejną wygraną. Elblążanie jednak nie mogą im na to pozwolić, ponieważ punkty są im bardzo potrzebne.

Rezerwy z Olsztynem

Warmia to dwudziesty pierwszy przeciwnik elblążan w sezonie 2020/2021. Zdecydowanym faworytem sobotniego starcia będzie Olimpia, która radzi sobie zdecydowanie lepiej od olsztynian. Podopieczni Karola Przybyły mają na swoim koncie trzydzieści trzy punkty, rywale natomiast czternaście mniej. Zespoły dzieli aż jedenaście pozycji. W sierpniu minionego roku Warmia i Olimpia zremisowały i podzieliły się punktami. Liczymy na koleją wygraną rezerw i umocnienie się na szóstym miejscu w IV-ligowej tabeli. Początek sobotniego meczu na stadionie przy ul. Skrzydlatej o godz. 16:30.