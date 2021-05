Start jedzie do lidera

Dwa punkty brakują lubiniankom, by świętować mistrzostwo Polski. By tak się stało podopieczne Bożeny Karkut muszą jutro (7 maja) pokonać elblążanki. Zawodniczki Startu spróbują jednak nieco pokrzyżować plany Zagłębia. Transmisja ze spotkania mozna śledzić na TVP Sport, sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej.

W piątkowe popołudnie naprzeciwko siebie staną zespoły, które w tym sezonie mają zupełnie inne cele. Zagłębie Lubin jest o krok od zdobycia mistrzostwa Polski, natomiast zawodniczki Startu walczą o zajęcie piątego miejsca. Zespół Bożeny Karkut ma rewelacyjny sezon, wygrał aż dziewiętnaście meczów w regulaminowym czasie gry, do tego w czterech spotkaniach wywalczył pięć oczek po rzutach karnych i w sumie zgromadzić 62 punkty. Elblążanki mają o czterdzieści punktów mniej, jednak Start jest jednym z tych zespołów, który potrafił zaskoczyć lubinianki. W I rundzie EKS przegrał dopiero po rzutach karnych, w II rundzie Zagłębie kontrolowało mecz i wygrało 29:23, natomiast trzecia potyczka tych zespołów znów była wyrównana i skończyła się zaledwie dwubramkową wygraną Miedziowych (28:26).

- Zdecydowanie z drużyną z Elbląga lepiej gra się nam „u siebie” - powiedziała zawodniczka Zagłębia Daria Zawistowska. - Miejsce spotkania to jedno, ale przede wszystkim to my musimy od początku narzucić przeciwnikom swój rytm gry, a nie na odwrót. Jeśli zagramy swoją najlepszą piłkę ręczną i wykorzystamy w praktyce swoją wiedzę teoretyczną o zagraniach i słabych punktach przeciwnika, to jestem pewna, że wygramy ten mecz dość wysoką różnicą bramek. Czy nam się to uda, zobaczymy w piątek - podsumowała skrzydłowa Miedziowych.

Zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Zagłębie, jednak trener Andrzej Niewrzawa wierzy w swoj zespół.

- Jedziemy na mecz pretendentem do złotego medalu. Zagłębie ma na celu wywalczenie punktów i zdobycie mistrzowskiego tytułu. My mamy swoje cele, którym jest walka o piątą pozycję. Musimy zdobywać punkty, żeby nie wyprzedziła nas drużyna z Jarosławia. Tak jak wspomniałem mamy swoje cele, mniejsze cele, ale dla nas bardzo istotne. Zdajemy sobie sprawę, że prezes Kulesza chłodzi szampany i słusznie, bo trzeba wierzyć w swój zespół, ale my wierzymy w swój. Nie mówię, że jedziemy pokrzyżować plany Zagłębiu, jedziemy realizować swoje cele - powiedział trener Startu.

Elbląski zespół uda się do Lubina w trzynastoosobowym składzie, zabraknie Justyny Świerczek oraz Hanny Yashchuk.

Piątkowy mecz w hali RCS rozpocznie się o godzinie 17:00. Transmisja w TVP Sport, na sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet.

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl