Start najlepszy na turnieju

EKS Start Elbląg pokonał Młyny Stoisław Koszalin 32:29 i zajął pierwsze miejsce w turnieju. Zobacz zdjęcia. - Wyniki nie miały dla nas największego znaczenia, tym bardziej zwycięstwa cieszą. Dziewczyny z tygodnia na tydzień robią bardzo duże postępy. Na pewno dzięki turniejom nabierają doświadczenia, szczególnie młode zawodniczki - powiedziała trenerka Magdalena Stanulewicz.

EKS Start był gospodarzem dwudniowego Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet, w którym rywalizowały cztery zespoły. Pierwszego dnia turnieju zarówno elblążanki jak i koszalinianki miały po dwa zwycięstwa na koncie, zatem bezpośrednia rywalizacja miała zadecydować która z tych drużyn zajmie pierwsze miejsce.

Podopieczne Magdaleny Stanulewicz i Wiolety Janaczek świetnie rozpoczęły rywalizację z Młynami Stoisław i prowadziły 3:0. Potem między słupkami uaktywniła się Natalia Filończuk i jej koleżanki zdołały doprowadzić do wyrównania po 6. Warto nadmienić, że w szeregach Startu bardzo skuteczna była Klaudia Grabińska, która w ciągu 10 minut zdobyła pięć bramek. Kolejne interwencje koszalińskiej bramkarki pozwoliły jej drużynie zbudować czterobramkową przewagę (12:8). Po kwadransie rywalizacji zespoły dzieliły dwa gole, a trenerzy obu drużyn wprowadzili na boisko kolejne zawodniczki. Kilka kolejnych akcji było nieskutecznych z obu stron, jednak to elblążanki musiały gonić wynik. Od stanu 12:16, gospodynie zagrały czujnie w obronie, dwukrotnie przechwyciły piłkę, trzy bramki z rzędu zdobyła Kristyna Kubisova. Wynik pierwszej połowy na 18:16 ustanowiła Aleksandra Zych.

Drugą odsłonę zawodów lepiej rozpoczęły koszalinianki, zdobywając w ciągu 5 minut cztery gole, a tracąc tylko jeden. Gdy dwie bramki z rzędu zdobyła Aleksandra Zych, Start znów prowadził (21:20). Niestety w kolejnych akcjach elblążanki notowały liczne straty, a rywalki rzuciły cztery bramki z rzędu. Mogły zbudować większą przewagę, jednak kilka dobrych interwencji zanotowała Maria Pentek. Po ośmiu minutach bez celnego trafienia, w końcu niemoc EKS przerwała Zofia Chwojnicka. Miejscowe szczypiornistki walczyły o doprowadzenie do wyrównania i w końcu im się to udało w 51. minucie (26:26). Ciężar zdobywania bramek wzięła na swoje barki Aleksandra Zych, zdobywając w krótkim czasie trzy gole. Elblążanki nie dały już sobie odebrać zwycięstwa i pokonały rywalki 32:29.

Wyniki wszystkich meczów:

EKS Start Elbląg - SPR Gdynia 36:23

AWS Energa Szczypiorno Kalisz - Młyny Stoisław Koszalin 27:35

SPR Gdynia - Młyny Stoisław Koszalin 21:39

AWS Energa Szczypiorno Kalisz - EKS Start Elbląg 19:32

AWS Energa Szczypiorno Kalisz - SPR Gdynia 29:21

EKS Start Elbląg - Młyny Stoisław Koszalin 32:29

Klasyfikacja końcowa:

1. EKS Start Elbląg

2. Młyny Stoisław Koszalin

3. AWS Energa Szczypiorno Kalisz

4. SPR Gdynia

MVP turnieju została Aleksandra Zych Start Elbląg), najlepszą bramkarką turnieju Natalia Filończuk (Młyny Stoisław), a najlepszą strzelczynią Camila Bispo Sanches (Szczypiorno Kalisz).

- Wyniki nie miały dla nas największego znaczenia, tym bardziej zwycięstwa cieszą. Dziewczyny z tygodnia na tydzień robią bardzo duże postępy. Na pewno dzięki turniejom nabierają doświadczenia, szczególnie młode zawodniczki. Wszystkie grały, każda dostała swoje minuty, bardzo dużo rzeczy, nad którymi pracowałyśmy na treningach, tutaj potrafiły wykorzystać. Cieszy mnie to, że tydzień temu popełniłyśmy mnóstwo błędów w Koszalinie, a dziś było ich dużo mniej. Zniwelowałyśmy błędy nad którymi pracowałyśmy cały tydzień i to jest dla mnie największa radość. Musimy jeszcze popracować nad stabilnością grania, bo zdarzają nam się jeszcze i wzloty i upadki. Bardzo mocno pracujemy nad obroną, chcemy wyprowadzać szybkie kontry. To jest system, który sprawdza się u nas i na który mamy szansę. Mamy dużo bardzo sprawnych zawodniczek, jesteśmy dobrze przygotowane motorycznie do takiego grania - powiedziała trenerka Magdalena Stanulewicz.

W dniach 23-24 sierpnia Start weźmie udział w turnieju w Piotrkowie Trybunalskim, w którym zagra też Piotrcovia, KPR Gminy Kobierzyce oraz MTS Żory.