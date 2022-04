Start zagra z mistrzyniami

Przed piłkarkami ręcznymi Startu mecz z bardzo trudnym przeciwnikiem. W sobotę podopieczne Marcina Pilcha zagrają w Lubinie z tamtejszym Zagłębiem. - Jesteśmy zmotywowane do tego meczu i wierzymy, że z takim zespołem możemy zawalczyć. Najważniejsze, żeby nie popełniać dużo błędów własnych - powiedziała Wioleta Pająk.

W 24. kolejce PGNiG Superligi kobiet zawodniczki Startu zmierzą się z mistrzyniami Polski. Po ostatniej serii gier elblążanki spadły na siódmą lokatę, lubinianki natomiast awansowały na fotel lidera. Obie drużyny mają swoje cele. Podopieczne Marcina Pilcha będą walczyły z koszaliniankami o szóstą pozycję na koniec sezonu, natomiast zespół Bożeny Karkut liczy na powtórzenie sukcesu z ubiegłego sezonu i wywalczenie tytułu mistrza Polski. Tydzień temu zawodniczki Startu rywalizowały na własnym parkiecie z wicemistrzyniami, którym pozostawiły trudne warunki, bo kobierzyczanki wygrały zaledwie dwiema bramkami. Czy kibice będą mogli liczyć na podobny scenariusz w sobotni wieczór? Zdaje się, że kroczące od zwycięstwa do zwycięstwa Zagłębie nie potraktuje ulgowo młodej elbląskiej drużyny i będzie chciało odnieść przekonujące zwycięstwo. - Podobnie jak w mecz u z Koroną (5 kwietnia lubinianki pokonały kielczanki 36:21 - przyp. red.), tak i ze Startem będziemy musiały być skoncentrowane od samego początku. Będziemy musiały wyjść na parkiet i pokazać swoje atuty, od początku narzucić rywalkom swój styl gry, aby zdobyć kolejne trzy punkty - powiedziała trenerka Bożena Karkut.

W pierwszej rundzie elblążanki przegrały z lubiniankami na własnym parkiecie 23:37, w drugiej Miedziowe wygrały 33:20, w kolejnym starciu EKS uległ 26:32. W klasyfikacji najlepszych strzelczyń na czwartej pozycji znajduje się Joanna Wołoszyk. Elbląska rozgrywająca rzuciła do tej pory 113 bramek. Trzy kolejne miejsca zajmują zawodniczki Zagłębia: Kinga Jakubowska (obecnie kontuzjowana), Karolina Kochaniak - Sala oraz Adrianna Górna. Bardzo silnym punktem Miedziowych jest bramkarka Monika Maliczkiewicz. Szczypiornistki Startu doskonale wiedzą jakie są mocny strony MKS. - MKS Zagłębie Lubin to trudny przeciwnik - powiedziała Wioleta Pająk. - Aktualnie znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli. Ich mocnym punktem zdecydowanie jest dobra współpraca blok - bramkarka, co potem skutkuje szybko wyprowadzonymi kontratakami. Jesteśmy zmotywowane do tego meczu i wierzymy, że z takim zespołem możemy zawalczyć. Najważniejsze, żeby nie popełniać dużo błędów własnych - dodała elbląska bramkarka.

Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 18. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na platformie emocje.tv.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet.

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl