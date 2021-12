Świąteczny turniej Startu

W nadchodzący weekend piłkarki ręczne Startu rozegrają kolejne mecze kontrolne. Rywalem elblążanek będzie SPR Gdynia oraz Piotcovia Piotrków Trybunalski.

Szczypiornistki Startu do ligowego grania powrócą 8 stycznia. Tego dnia zmierzą się z na wyjeździe z Eurobud JKS Jarosław. By jak najlepiej przygotować się do tego starcia oraz kolejnych, elblążanki rozgrywają mecze kontrolne. Podopieczne Marcina Pilcha w grudniu rozegrały dwa sparingi, z kościerzyniankami oraz gdyniankami. Oba te spotkania wygrały, jednak miały jeszcze nad czym pracować. Kolejnym testem ma być świąteczny turniej, którego gospodarzem będzie Start. Turniej zaplanowano na dwa dni, pierwszego miały ze sobą rywalizować zespoły z najwyższej klasy rozgrywkowej, natomiast na kolejny dzień zaplanowano mecze zespołów młodzieżowych. Przeciwnikami elblążanek miała być Piotrcovia Piotrków Trybunalski oraz Młyny Stoisław Koszalin. Niestety koszalinianki odwołały swój przyjazd, a ich miejsce zajął I-ligowy SPR Gdynia. Dobrą wiadomością jest fakt, że trener Marcin Pilch będzie miał do dyspozycji wszystkie zawodniczki.

- Turniej jest jednym z etapów przygotowań do drugiej części sezonu. Sobotnie mecze będą dla nas okazją do sprawdzenia nowych elementów w obronie oraz w ataku. Od początku grudnia trenujemy w pełnym składzie, podczas turnieju każda zawodniczka dostanie swoją szansę. Dla nas jest to możliwość zdobywania doświadczenia, które zaprocentuje w przyszłości - powiedziała kapitan zespołu Barbara Choromańska.

Jako pierwsze na parkiet hali przy ul. Grunwaldzkiej wybiegną elblążanki i gdynianki. Ten mecz zaplanowano na sobotę (18 grudnia) na godz. 11. O godz. 14:30 rozpocznie się pojedynek SPR Gdynia z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, natomiast w ostatnim spotkaniu Start podejmie Piotrcovię (godz. 17:30).

Zespoły młodzieżowe rywalizować będą w hali przy ul. Kościuszki. Mecze będą trwać 2x15 minut. W niedzielę (19 grudnia) o godz. 10 MKS Truso Elbląg zagra z KS Play Ostróda, o 10:50 UKS Jedynka Bartoszyce zmierzy się z UKS Mikołajki, o 11:40 KS Play Ostróda podejmie UKS Jedynka Bartoszyce, o 12:25 MKS Truso Elbląg zagra z UKS Mikołajki, o 13:15 KS Play Ostróda z UKS Mikołajki, a o 14 Truso Elbląg zmierzy się z UKS Jedynka Bartoszyce.

Wstęp na turniej jest wolny.

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl