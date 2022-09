Świetna inauguracja Startu

Piłkarki ręczne sezon 2022/2023 rozpoczęły od zwycięstwa. Elblążanki, przy wsparciu swoich kibiców, pokonały w Gnieźnie beniaminka PGNiG Superligi MKS PR 32:21.

Pojedynek Startu z MKS PR Gniezno zamykał 1. serię PGNiG Superligi kobiet. Zespoły miały już okazję mierzyć się wcześniej, podczas przedsezonowych sparingów, wtedy dwukrotnie zwyciężyły zawodniczki z historycznej stolicy Polski. Wiadomo jednak że mecze kontrolne, a te rozgrywane o punkty często różnią się diametralnie i takie też było dzisiejsze starcie.

Początek meczu był wyrównany, od pierwszych minut bardzo dobrze między słupkami spisywała się Aleksandra Hypka. Dla Startu bramki zdobyła Juliana Costa i Nikola Owczarek, a na 3:3 trafiła Marta Gęga. Od 8. minuty zaczęła się zarysowywać przewaga przyjezdnych, do siatki trafiała Nikola Głębocka, a na trzybramkowe prowadzenie Start wyprowadziła Iga Dworniczuk. Przez kolejne minuty elblążanki zawodziła skuteczność, co skrzętnie wykorzystały gospodynie, doprowadzając do wyrównania. Od stanu 6:6 na parkiecie dominowały podopieczne Romana Monta. Skuteczna obrona, różnorodne zagrania, kolejne interwencję Aleksandry Hypki i przy wyniku 13:7 dla Startu na rozmowę swoje zawodniczki zaprosił szkoleniowiec MKS. Do końca pierwszej połowy zespoły dołożyły po jednym trafieniu i na przerwę udały się przy wyniku 14:8.

Początek drugiej połowy należał do Weroniki Weber. Elbląska skrzydłowa wykańczała kontrataki i trafiała z 7. metra. Po zdobyciu trzech goli, musiała udać się na ławkę kar, jednak jej koleżanki nie straciły ani jednej bramki grając w osłabieniu. W końcu, po sześciu minutach, gospodynie trafiły między słupki. Zawodniczki z Gniezna próbowały gonić wynik, jednak zawodziła je skuteczność, czego nie można powiedzieć o elblążankach. Po trzech z rzędu trafieniach Juliane Costa, tablica wyników wskazywała 15:25. W dalszym ciągu bardzo skuteczna była Weronika Weber, która w całym spotkaniu rzuciła aż dziesięć bramek. Przyjezdne kontrolowały przebieg spotkania, ostatniego gola dla naszej drużyny zdobyła Aleksandra Zabielny. Mecz zakończył się wynikiem 21:32, a MVP została Aleksandra Hypka.

MKS PR Gniezno - EKS Start Elbląg 21:32 (8:14)

MKS: Hoffmann, Konieczna - Łęgowska 7, Nurska 5, Hartman 5, Widuch 2, Kasprowiak 1, Kuriata 1, Alwin, Tanaś, Giszczyńska, Guziewicz, Siwka, Kaczmarek, Chojnacka, Matysek.

Start: Hypka, Ciąćka, Żarnoch - Weber 10, Gęga 4, Stapurewicz 4, Głębocka 3, Knezevic 3, Dworniczuk 3, Costa Pereira 3, Zabielny 1, Owczarek 1, Stefańska.

Kolejne spotkanie elblążanki zagrają na wyjeździe 18 września z KPR Ruch Chorzów.