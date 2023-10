Szczęśliwa wygrana Startu

Środowy mecz Startu w Jarosławiu należał do bramkarek obu drużyn. Zarówno Małgorzata Ciąćka z EKS jak i Weronika Kordowiecka z JKS rozegrały rewelacyjne zawody, jedną bramkę więcej rzuciły elblążanki i to one cieszyły się ze zwycięstwa 19:18. Szerszy opis wkrótce.

Anna Dembińska