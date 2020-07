Trening Startu pod okiem triathlonisty

Trzy tygodnie minęły od wznowienia zajęć przez piłkarki EKS Start Elbląg. Jednym z elementów przygotowań był trening na kajakach, który poprowadził były piłkarz ręczny i triathlonista Tadeusz Czepukojć. Zobacz zdjęcia.

To już niemal tradycja, że kilkanaście dni po rozpoczęciu przygotowań do nowego sezonu możemy zobaczyć szczypiornistki Startu wiosłujące na rzece Elbląg. Trener Andrzej Niewrzawa nie bez przyczyny proponuje ten rodzaj treningu, a w tym roku na zajęcia zaprosił swojego przyjaciela Tadeusza Czepukojcia, który niegdyś grał w piłkę ręczną, a obecnie zajmuje się triathlonem.

- Miałem okazję pływać kajakiem w różnych miejscach na świecie: w Tajlandii, Afryce, czy na kole podbiegunowym - tymi słowami zwrócił się do zawodniczek. - Bardzo lubię pływanie długodystansowe. Ono jest trochę inne niż to, co jest na parkiecie, bo kajak to długi jednostajny wysiłek. Generalnie to wysiłek wytrzymałościowy, ale to nie znaczy, że na kajaku nie można potrenować siły i elementów, które wam się przydadzą na parkiecie. Przede wszystkim można wzmocnić obręcz barkową i mięśnie skośne brzucha, a podstawą tego jest prawidłowe siedzenie w kajaku. Oparcia się praktycznie nie używa - dodał sportowiec.

Po przeszkoleniu "na sucho" zawodniczki wsiadły w kajaki i zaczęły wiosłować. Niestety niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły im odbycie długiego treningu.

Drugi trener zespołu Tomasz Popowicz podkreślił, że przygotowania do sezonu 2020/2021 idą w dobrym tempie.

- Wiadomo, że po wakacjach trzeba było wprowadzić organizmy zawodniczek na wyższe obroty, dlatego zaczęliśmy od ogólnych przygotowań. Zaczęliśmy też już wchodzić w sprawy bardziej taktyczne, a w piątek zagramy pierwszy sparing, dlatego też musimy się skupić na zgraniu zespołu na boisku. Przeważnie trenujemy dwa razy dziennie, co daje około dziesięciu-jedenastu treningów w tygodniu. Trenuje z nami bramkarka z Kwidzyna, bo potrzebujemy zastępstwa na czas, aż Wioleta Pająk dojdzie do pełnej sprawności. Zaproponowaliśmy zajęcia z kajakami, bo to bardzo dobry trening na górne partie ciała, ręce, barki, plecy, ramiona. To uzupełnienie naszej obecnej pracy, a także dobra promocja zespołu, bo mieszkańcy Elbląga mogli nas zobaczyć na rzece, a poza tym to też relaks dla dziewczyn - podsumował szkoleniowiec.

31 lipca piłkarki Startu rozegrają pierwszy mecz kontrolny z Młynami Stoisław Koszalin.