Trzy zwycięstwa Startu

Piłkarki ręczne Startu kontynuują przygotowania do sezonu 2023/2024. Elblążanki wzięły udział w turnieju w Nowej Karczmie, w którym wygrały wszystkie trzy mecze kontrolne. Zobacz zdjęcia.

Zawodniczki EKS Start Elbląg rozpoczęły przygotowania do rozgrywek 17 lipca. Przez kilkanaście dni trenowały w Elblągu, by w końcu rozegrać pierwsze sparingi. Drużyna Romana Monta wzięła udział w trzydniowym Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet Jubileusz 40-lecia pracy dr Dariusza Męczykowskiego. Elblążanki zmierzyły się w nim z SWWS Energa Szczypiorno Kalisz, GK Grodniczanka Grodno oraz Młynami Stosiław Koszalin. Pierwszego dnia turnieju Start pokonał beniaminka PGNiG Superligi 34:24. W kolejnym nasze zawodniczki rywalizowały z drużyną z Grodna, którą pokonały 32:29. Ostatniego dnia imprezy ich przeciwnikiem był Koszalin, który również nie znalazł patentu na elblążanki. Start wygrał 42:35 i zajął pierwsze miejsce w turnieju. W szeregach EKS została wyróżniona bramkarka Nevena Radojcić oraz rozgrywająca Iga Dworniczuk.

- Ten turniej był dla nas pozytywny - mówił trener Startu. - Wygląda na to, że wszystkie transfery były trafione. Wszystkie zawodniczki które do nas dołączyły wywiązały się ze swoich ról. Czekamy jeszcze na Moniky Bancilon, która leczy drobny uraz mięśniowy. Jak do nas dołączy, pomoże poukładać obronę, bo tu mamy największe pole do manewru. Przyjście Vitorii Macedo rozwiązało wszystkie nasze problemy w ataku. Przyspieszyła grę, bardzo dobrze współpracuje z Igą Dworniczuk oraz Asią Wołoszyk. Grają ze sobą praktycznie w ciemno, bardzo dużo piłek zagrywają do do obrotowych - podsumował Roman Mont.

We wtorek (8 sierpnia) Start ponownie zmierzy się z zespołem z Grodna, a niebawem ruszy na turniej do Czech.