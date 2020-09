'Włożyłyśmy w ten mecz kawał serducha'(komentarze pomeczowe)

Piłkarki ręczne Startu rozpoczęły długo wyczekiwany sezon od zwycięstwa. Elblążanki pokonały koszalinianki 26:24 - Jesteśmy z niego bardzo zadowolone, a ja jestem dumna ze swojego zespołu - powiedziała po meczu rozgrywająca Aliona Shupyk.

Szczypiornistki EKS ostatni ligowy mecz rozegrały w marcu i z niecierpliwością czekały na start sezonu 2020/2021. Pierwszy pojedynek, z Młynami Stoisław Koszalin, zakończył się ich zwycięstwem - Był to mecz, na który oba zespoły czekały dosyć długo – powiedział trener Andrzej Niewrzawa. - Przypomnę, że ostatnią kolejkę, którą mieliśmy rozegrać w marcu, to miał być mecz z Koszalinem. Oczywiście ważny jest wynik spotkania, ale istotne jest też to że zespoły wróciły do gry, ruszyła superliga i to jest najważniejsze. Oczywiście cieszymy się ze zwycięstwa. Początek ligi i pierwsza gra o punkty, to zawsze jest czynnik trochę deprymujący. Mamy w sumie do rozegrania dwadzieścia osiem spotkań, dopiero jedno jest za nami. Teraz się cieszymy, ale mamy świadomość, że przed nami dużo pracy. Mam nadzieję, że kibicom podobało się widowisko. Było sporo emocji, parę fajnych bramek - podsumował szkoleniowiec EKS.

Ze zwycięstwa bardzo zadowolona była Hanna Yashchuk - Za nami długa przerwa w meczach. Wykonałyśmy sporo pracy i każda z nas bardzo się przejmowała i czekała na start ligi. Grałyśmy mecze na turniejach, ale wiadomo, że one żądzą się swoimi zasadami i do meczów ligowych podchodzi się inaczej. Zawsze ważne jest to jak zespół rozpocznie sezon, nam się udało wygrać. Momentami było ciężko, nerwowa końcówka, ale skończyło się bardzo dobrze, z czego się z tego cieszę. Zagrałyśmy dobrze w obronie, chociaż nie wszystko nam wychodziło. Włożyłyśmy w ten mecz kawał serducha. Każda zawodniczka dołożyła cegiełkę do tej wygranej - dodała szczypiornistka.

Start zainkasował pierwszy komplet punktów. O kolejny powalczy 19 września w Chorzowie z miejscowym Ruchem.

