Wygrana na zakończenie roku

Piłkarki ręczne Energi Startu odniosły drugie z rzędu zwycięstwo w Orlen Superlidze Kobiet. Dziś (27 grudnia) elblążanki pokonały w Kaliszu miejscowy Tauron Ruch Szczypiorno 37:34. Debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej zanotowała 16-letnia wychowanka Energi MKS Truso Alicja Ratajczyk.

Start udał się do Kalisza z zamiarem odniesienia drugiego z rzędu zwycięstwa. Przymnijmy, że tydzień temu elblążanki podniosły się po pięciu porażkach z rzędu i pokonały Galiczankę Lwów. Dzisiejszy pojedynek z Ruchem Szczypiorno był doskonałą okazją, by ponownie zgarnąć komplet punktów, bo rywal w tym sezonie jeszcze nie wygrał i do spotkania przystępował z zerowym dorobkiem punktowym. Trenerka Magdalena Stanulewicz zabrała do Kalisza 16 zawodniczek, w tym wychowankę Truso Alicję Ratajczyk, dla której miał być to oficjalny debiut w Orlen Superlidze Kobiet. Szkoleniowiec Ivo Vavra miał do dyspozycji zaledwie 12 szczypiornistek.

Wynik spotkania otworzyła Karolina Wicik. W odpowiedzi gospodynie zdobyły dwie bramki. Na początku spotkanie było bardzo wyrównane, a po kontrataku Tatsiany Pahrabitksya Start prowadził 4:3. Gdy w 9. minucie drugi już rut karny wykorzystała Karolina Wicik, nasza drużyna odskoczyła na dwa gole. Po kolejnej stracie miejscowych i kontrataku elblążanek, tablica wyników wskazywała 6:9. W 12. minucie sędziowie po raz kolejny wskazali na 7. metr, ponownie skuteczna była Wicik i było 6:10. Gospodynie przerwały pięciominutową niemoc strzelecką i gra nów się wyrównała. W szeregach Startu skuteczna była Aleksandra Zych, a gdy kolejną obronę zanotowała Oliwia Suliga, świetną okazję wykorzystała Wiktoria Tarczyluk i tablica wyników wskazywała 12:17. Po przerwie zarządzonej na prośbę trenera Szczypiorna, jego zawodniczki próbowały zniwelować straty, jednak elblążanki nadal systematycznie trafiały do siatki i ich przewaga oscylowała wokół 3-4 goli. Pod koniec pierwszej połowy na parkiecie pojawiła się wychowanka Truso Alicja Ratajczyk i tym samym młoda zawodniczka zadebiutowała w Orlen Superlidze Kobiet. Po 30 minutach gry Start prowadził 23:20.

Po zmianie stron oba zespoły popełniały sporo błędów. Ruch Szczypiorno zdecydował się na indywidualne krycie Aleksandry Zych, która w pierwszej połowie rzuciła aż dziewięć bramek. W 38. minucie kaliszanki zmniejszyły dystans do dwóch trafień, a chwilę później zdobyły gola kontaktowego (25:26). Pogoń miejscowych próbowała przerwać trenerka Startu prosząc o przerwę. Po wznowieniu na ławkę kar powędrowała Maria Szczepaniak, rywalki to wykorzystały i w 42. minucie doprowadziły do wyrównania. Chwilę później na prowadzenie naszą drużynę wyprowadziła Wiktoria Tarczyluk, a kolejny rzut karny wykorzystała Karolina Wicik. Miejscowe zawodniczki bardzo szybko odrobiły straty, by w końcu odskoczyć na jedno trafienie (30:29).W 51. minucie nadal nie było wiadomo która drużyna zwycięży, bo po raz kolejny był remis (32:32). W kolejnych akcjach kilka interwencji zanotowała Oliwia Suliga, a bezbłędna przy kontratakach była Tatsiana Pahrabitskaya. Elblążanki ostatnią bramkę zdobyły w 55. minucie, jednak do końca meczu rywalki zdołały trafić między słupki tylko raz. Ostatecznie Start wygrał w Kaliszu 37:34.

Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz - Energa Start Elbląg 34:37 (20:23)

Ruch Szczypiorno: Gryczewska, Fornalczyk - Gęga 8, Szarkova 8, Doktorczyk 6, Bondarenko 3, Diablo 3, Petroll 2, Jasinowska 2, Trawczyńska 2, Jeziorska, Bury.

Start: Suliga, Ciąćka, Pentek - Pahrabitskaya 10, Zych 10, Wicik 8, Tarczyluk 4, Masalova 2, Grabińska 1, Szczepaniak 1, Kozłowska 1, Ratajczyk, Peplińska, Dworniczuk, Kuźmińska, Chwojnicka.

Start kolejny mecz zagra przed własną publicznością 4 stycznia z Piłka Ręczna Koszalin.