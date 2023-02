Zawodniczki Startu powołane do kadry

Dwie zawodniczki Startu zostały powołane na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski w Warszawie. Kolejna znalazła się na liście rezerwowej.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce ogłosił nazwiska dwudziestu zawodniczek powołanych na cykl szkoleniowy w Warszawie. Wśród nich znalazły się dwie piłkarki Startu, Nikola Głębocka oraz Joanna Wołoszyk. Obie miały już wcześniej okazję uczestniczyć w zgrupowaniach reprezentacji.

Swojej radości z powołania nie kryła kołowa Startu - Jest to moje drugie powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski seniorek. We wrześniu zeszłego roku zostałam powołana na konsultację szkoleniową. Wcześniej byłam powoływana na zgrupowania rocznika 2002. Nie spodziewałam się powołania. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Nadal jestem zaskoczona i w lekkim szoku. Cieszę się, że dostałam szansę, postaram się ją wykorzystać, by pomóc kadrze - powiedziała Nikola Głębocka.

Oprócz obrotowej oraz rozgrywającej swoją szansę może otrzymać skrzydłowa Weronika Weber, która znalazła się na liście rezerwowej.

Reprezentantki spotkają się na przełomie lutego i marca w Warszawie na konsultacji szkoleniowej. Po niej trener Arne Senstad wyznaczy szesnaście zawodniczek, które w dniach 4-5 marca zagrają w Heidelbergu w turnieju międzypaństwowym z udziałem Niemek i Węgierek.