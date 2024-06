 10 lat Kliniki Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna: Dekada innowacji i piękna

Jaka jest wizja kliniki Medesta? Na to pytanie odpowiada doktor nauk medycznych Danuta Dąbrowska, lekarz dermatolog oraz Michał Dąbrowski, współwłaściciele Kliniki.

Zakładając 10 lat temu firmę, naszą wizją było stać się wiodącą kliniką medycyny estetycznej, dermatologii, chirurgii i kosmetologii, znaną z innowacyjnych oraz bezpiecznych zabiegów, profesjonalizmu i wyjątkowej troski o pacjentów. Przez lata zaufało nam wiele osób.

Obecnie chcemy kontynuować rozwój i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, jednocześnie budując długotrwałe relacje oparte na zaufaniu, bezpieczeństwie i satysfakcji pacjentów. Medesta to przede wszystkim zespół specjalistów zaangażowanych w pracę, który pragnie inspirować i wspierać naszych pacjentów w dążeniu do osiągnięcia pełni zdrowia i piękna, w każdym aspekcie ich życia.

Jak to się zaczęło, czyli początki i rozwój

Pomysłodawcą utworzenia Kliniki jest jej współwłaściciel Michał Dąbrowski. Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna została otwarta w 2014 roku w Elblągu przez Danutę i Michała Dąbrowskich. Początkowo lokal składał się z 3 gabinetów lekarskich: dermatologicznego, medycyny estetycznej, chirurgicznego oraz 1 gabinetu kosmetycznego.

Zespół specjalistów był mniejszy niż obecnie, w Klinice przyjmowała dr Danuta Dąbrowska lekarz dermatolog wykonująca także zabiegi medycyny estetycznej. Obecnie zespół liczy 26 osób w tym, 3 kosmetologów, 1 fizjoterapeutka, 3 opiekunów klienta oraz 18 lekarzy różnych specjalności takich jak chirurgia naczyniowa, onkologiczna, dermatologia, alergologia, medycyna rodzinna, ginekologia, endokrynologia i okulistyka.

Podziękowania

Z okazji jubileuszu klinika składa serdeczne podziękowania wszystkim pacjentom za zaufanie oraz wspaniałe relacje, które były budowane przez te lata. To dzięki Wam możemy się rozwijać i dążyć do perfekcji. Dziękujemy również całemu zespołowi, którego pasja i profesjonalizm są fundamentem naszego sukcesu – mówią Danuta i Michał Dąbrowscy.

Jesteśmy zespołem, który się lubi, wierzy w to co robi i jest zaangażowany w pomaganie pacjentom. Miło nam, że spędziliśmy wspólnie już 10 lat. Z okazji jubileuszu dla pracowników firmy organizujemy uroczyste spotkanie a dla naszych pacjentów przygotowaliśmy następujące niespodzianki i warsztaty.

Niespodzianki dla Pacjentów z okazji jubileuszu

Zachęcamy do skorzystania z cyklu warsztatów i niespodzianek przygotowanych specjalnie dla Was. Oto one:

1. Badanie skóry i wykłady o fotoprotekcji – firma Avene – środa 3.07 godzina 12.00 – ilość miejsc ograniczona

darmowa videodermatoskopia

gadżety, próbki, mini produkty, prezent od nas - zniżka na zabiegi kosmetyczne - 10% oraz bony na zabiegi o wartości do 500 zł

2. Dzień Ze zdrową cerą – warsztaty z marką DERMAQUEST - środa 10.07

warsztat o pielęgnacji skóry

opracowanie indywidualnego planu kosmetologicznego

zestawy prezentowe: próbki, zniżkowy bon 10% na zabieg kosmetyczny

3. Medycyna Estetyczna - najnowsze trendy walki z oznakami starzenia – TEOXANE – środa 17.07

Nowości w medycynie estetycznej

Miniatury i próbki kosmetyków

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursach, na których można będzie wygrać bezpłatny udział w wyżej wymienionych warsztatach, bony podarunkowe oraz zniżkowe do kliniki. Konkursy będą kolejno ogłaszane w mediach społecznościowych kliniki, na Facebooku oraz Instagramie. Obserwujcie nas.

Pozdrawiamy i zapraszamy serdecznie!

Zespół Medesta

Pełną ofertę znajdziecie Państwo

na www.medesta.pl

Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Lekarz Danuta Dąbrowska i Michał Dąbrowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Elbląg, ul. Legionów 8 lokal C

kontakt@medesta.pl

tel. 730 050 050

tel. 730 730 353

czynne od pon. do pt. 8.00-18.00

oraz soboty 8.30-13.30

