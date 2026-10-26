418 ha ziemi i zaplecze gospodarcze na sprzedaż w Rydzówce koło Pasłęka. Oferta dla rolników
Dla gospodarstwa, które chce zwiększyć areał albo rozwinąć produkcję, liczą się nie tylko hektary. Ważne jest także zaplecze, położenie działek i możliwość wykorzystania istniejących budynków. W Rydzówce koło Pasłęka na sprzedaż wystawiono 418 ha gruntów własnych wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Grunty leżą w kilku skupiskach w pobliżu siedliska, a zabudowania znajdują się około 4 km od trasy S7.
Oferta C.Olsen Agri sp. z o.o. może zainteresować rolników szukających większej bazy do prowadzenia upraw, organizacji produkcji lub dzierżawienia gruntów. Wśród zabudowań są obiekty inwentarskie z infrastrukturą przewidzianą dla około 1 000 sztuk bydła, a także magazyny, warsztat z zapleczem pracowniczym i biura. To konkretna infrastruktura, którą potencjalny nabywca może ocenić pod kątem własnego modelu gospodarowania i kosztów dostosowania.
Co oznacza 418 ha w tej ofercie?
Do sprzedaży oferowane jest 418 ha gruntów własnych z zabudowaniami. Dodatkowe 60 ha jest dzierżawione od Skarbu Państwa i nie stanowi części sprzedaży. Możliwość dalszego korzystania z tych gruntów może być przedmiotem rozmów, ale zależy od decyzji wydzierżawiającego. W kalkulacji zakupu należy więc opierać się na areałach należących do spółki, a dzierżawę traktować osobno.
Przed decyzją warto sprawdzić wykaz działek, ich klasy i przeznaczenie, dojazd, księgi wieczyste oraz stan techniczny budynków i instalacji. Istotne będzie również oszacowanie kosztów ewentualnej modernizacji. Oferent dopuszcza rozmowę zarówno o zakupie aktywów, jak i o nabyciu udziałów spółki; właściwy wariant zależy od sytuacji kupującego i wymaga indywidualnej analizy.
Ceny ziemi rosły. Co pokazują dane GUS?
Średnia cena gruntów ornych w obrocie prywatnym w Polsce wyniosła 47 589 zł za hektar w 2020 r. i 71 123 zł w 2025 r. To wzrost o 23 534 zł, czyli około 49,5 proc. w pięć lat. Dane pokazują kierunek zmian na rynku krajowym, ale nie są wyceną oferty w Rydzówce. Cena konkretnej nieruchomości zależy m.in. od klas i jakości gruntów, położenia działek, stanu zabudowań oraz warunków transakcji.
|
Rok
|
Średnia cena gruntów ornych w obrocie prywatnym w Polsce
|
2020
|
47 589 zł/ha
|
2021
|
49 929 zł/ha
|
2022
|
59 387 zł/ha
|
2023
|
63 163 zł/ha
|
2024
|
69 400 zł/ha
|
2025
|
71 123 zł/ha
Nieruchomość może być interesującą propozycją dla rolnika, który chce połączyć ziemię z istniejącym zapleczem i samodzielnie zdecydować o dalszym kierunku rozwoju. Szczegóły działek, dokumentacji i możliwych struktur transakcji można omówić bezpośrednio z C.Olsen Agri sp. z o.o.
Źródła i uwagi redakcyjne: Oferta C.Olsen Agri sp.z o.o., OlsenFarms.pl, strona polska. Ceny 2020–2025: rządowe opracowanie na podstawie danych GUS/KOWR, średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym w Polsce. Zmiana procentowa obliczona z podanych wartości; średnia krajowa nie jest lokalną wyceną.