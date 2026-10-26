418 ha ziemi i zaplecze gospodarcze na sprzedaż w Rydzówce koło Pasłęka. Oferta dla rolników

Dla gospodarstwa, które chce zwiększyć areał albo rozwinąć produkcję, liczą się nie tylko hektary. Ważne jest także zaplecze, położenie działek i możliwość wykorzystania istniejących budynków. W Rydzówce koło Pasłęka na sprzedaż wystawiono 418 ha gruntów własnych wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Grunty leżą w kilku skupiskach w pobliżu siedliska, a zabudowania znajdują się około 4 km od trasy S7.

Oferta C.Olsen Agri sp. z o.o. może zainteresować rolników szukających większej bazy do prowadzenia upraw, organizacji produkcji lub dzierżawienia gruntów. Wśród zabudowań są obiekty inwentarskie z infrastrukturą przewidzianą dla około 1 000 sztuk bydła, a także magazyny, warsztat z zapleczem pracowniczym i biura. To konkretna infrastruktura, którą potencjalny nabywca może ocenić pod kątem własnego modelu gospodarowania i kosztów dostosowania.

Co oznacza 418 ha w tej ofercie?

Do sprzedaży oferowane jest 418 ha gruntów własnych z zabudowaniami. Dodatkowe 60 ha jest dzierżawione od Skarbu Państwa i nie stanowi części sprzedaży. Możliwość dalszego korzystania z tych gruntów może być przedmiotem rozmów, ale zależy od decyzji wydzierżawiającego. W kalkulacji zakupu należy więc opierać się na areałach należących do spółki, a dzierżawę traktować osobno.

Przed decyzją warto sprawdzić wykaz działek, ich klasy i przeznaczenie, dojazd, księgi wieczyste oraz stan techniczny budynków i instalacji. Istotne będzie również oszacowanie kosztów ewentualnej modernizacji. Oferent dopuszcza rozmowę zarówno o zakupie aktywów, jak i o nabyciu udziałów spółki; właściwy wariant zależy od sytuacji kupującego i wymaga indywidualnej analizy.

Ceny ziemi rosły. Co pokazują dane GUS?

Średnia cena gruntów ornych w obrocie prywatnym w Polsce wyniosła 47 589 zł za hektar w 2020 r. i 71 123 zł w 2025 r. To wzrost o 23 534 zł, czyli około 49,5 proc. w pięć lat. Dane pokazują kierunek zmian na rynku krajowym, ale nie są wyceną oferty w Rydzówce. Cena konkretnej nieruchomości zależy m.in. od klas i jakości gruntów, położenia działek, stanu zabudowań oraz warunków transakcji.

Rok Średnia cena gruntów ornych w obrocie prywatnym w Polsce 2020 47 589 zł/ha 2021 49 929 zł/ha 2022 59 387 zł/ha 2023 63 163 zł/ha 2024 69 400 zł/ha 2025 71 123 zł/ha

Nieruchomość może być interesującą propozycją dla rolnika, który chce połączyć ziemię z istniejącym zapleczem i samodzielnie zdecydować o dalszym kierunku rozwoju. Szczegóły działek, dokumentacji i możliwych struktur transakcji można omówić bezpośrednio z C.Olsen Agri sp. z o.o.

Źródła i uwagi redakcyjne: Oferta C.Olsen Agri sp.z o.o., OlsenFarms.pl, strona polska. Ceny 2020–2025: rządowe opracowanie na podstawie danych GUS/KOWR, średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym w Polsce. Zmiana procentowa obliczona z podanych wartości; średnia krajowa nie jest lokalną wyceną.