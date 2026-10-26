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418 ha ziemi i zaplecze gospodarcze na sprzedaż w Rydzówce koło Pasłęka. Oferta dla rolników

 Gospodarstwo rolne 418 ha na sprzedaż Rydzówka koło Pasłęka
Gospodarstwo rolne 418 ha na sprzedaż Rydzówka koło Pasłęka

Dla gospodarstwa, które chce zwiększyć areał albo rozwinąć produkcję, liczą się nie tylko hektary. Ważne jest także zaplecze, położenie działek i możliwość wykorzystania istniejących budynków. W Rydzówce koło Pasłęka na sprzedaż wystawiono 418 ha gruntów własnych wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Grunty leżą w kilku skupiskach w pobliżu siedliska, a zabudowania znajdują się około 4 km od trasy S7.

Oferta C.Olsen Agri sp. z o.o. może zainteresować rolników szukających większej bazy do prowadzenia upraw, organizacji produkcji lub dzierżawienia gruntów. Wśród zabudowań są obiekty inwentarskie z infrastrukturą przewidzianą dla około 1 000 sztuk bydła, a także magazyny, warsztat z zapleczem pracowniczym i biura. To konkretna infrastruktura, którą potencjalny nabywca może ocenić pod kątem własnego modelu gospodarowania i kosztów dostosowania.

 

Co oznacza 418 ha w tej ofercie?

Do sprzedaży oferowane jest 418 ha gruntów własnych z zabudowaniami. Dodatkowe 60 ha jest dzierżawione od Skarbu Państwa i nie stanowi części sprzedaży. Możliwość dalszego korzystania z tych gruntów może być przedmiotem rozmów, ale zależy od decyzji wydzierżawiającego. W kalkulacji zakupu należy więc opierać się na areałach należących do spółki, a dzierżawę traktować osobno.

Przed decyzją warto sprawdzić wykaz działek, ich klasy i przeznaczenie, dojazd, księgi wieczyste oraz stan techniczny budynków i instalacji. Istotne będzie również oszacowanie kosztów ewentualnej modernizacji. Oferent dopuszcza rozmowę zarówno o zakupie aktywów, jak i o nabyciu udziałów spółki; właściwy wariant zależy od sytuacji kupującego i wymaga indywidualnej analizy.

 

Ceny ziemi rosły. Co pokazują dane GUS?

Średnia cena gruntów ornych w obrocie prywatnym w Polsce wyniosła 47 589 zł za hektar w 2020 r. i 71 123 zł w 2025 r. To wzrost o 23 534 zł, czyli około 49,5 proc. w pięć lat. Dane pokazują kierunek zmian na rynku krajowym, ale nie są wyceną oferty w Rydzówce. Cena konkretnej nieruchomości zależy m.in. od klas i jakości gruntów, położenia działek, stanu zabudowań oraz warunków transakcji.

Rok

Średnia cena gruntów ornych w obrocie prywatnym w Polsce

2020

47 589 zł/ha

2021

49 929 zł/ha

2022

59 387 zł/ha

2023

63 163 zł/ha

2024

69 400 zł/ha

2025

71 123 zł/ha

Nieruchomość może być interesującą propozycją dla rolnika, który chce połączyć ziemię z istniejącym zapleczem i samodzielnie zdecydować o dalszym kierunku rozwoju. Szczegóły działek, dokumentacji i możliwych struktur transakcji można omówić bezpośrednio z C.Olsen Agri sp. z o.o.

Źródła i uwagi redakcyjne: Oferta C.Olsen Agri sp.z o.o., OlsenFarms.pl, strona polska. Ceny 2020–2025: rządowe opracowanie na podstawie danych GUS/KOWR, średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym w Polsce. Zmiana procentowa obliczona z podanych wartości; średnia krajowa nie jest lokalną wyceną.

 


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