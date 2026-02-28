476,25 zł – tyle miesięcznie kosztuje teraz najlepsze niepubliczne przedszkole w Elblągu. Taniej nie znajdziesz!

Podczas gdy w wielu miastach Polski rodzice zmagają się z wyborem między jakością a ceną, Niepubliczny Żłobek, Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu udowadnia, że najwyższy światowy standard edukacji może być dostępny dla każdego portfela. Kluczem do tego sukcesu jest nie tylko wizja, ale przede wszystkim mistrzowskie wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej. Za tym sukcesem stoi dyrektor placówki, Wioleta Stępczyńska, która od 16 lat tworzy w Elblągu żłobek, przedszkole i zerówkę, która znacząco wyróżnia się w Elblągu i w Polsce. Zobacz zdjęcia.

476,25 zł – za to możesz kupić smartwacha, słuchawki bezprzewodowe, kilka książek, zakupy spożywcze na kilka dni lub zatankować samochód. Możesz również za taką kwotę dać swojemu dziecku szansę na niesamowity rozwój, codzienną przygodą, atrakcyjne zajęcia i po prostu szczęśliwe dzieciństwo. Tyle teraz kosztuje miesięczny pobyt dziecka w Żłobku, Przedszkolu i Zerówce Mały Europejczyk w Elblągu,

które otwarte jest dla dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od. 6.30 do 19.00.

Edukacyjna rewolucja w Elblągu

Opłata miesięczna za pobyt dziecka w Małym Europejczyku w Elblągu to jedynie 467, 25 zł wraz z pełnym, całodziennym wyżywieniem. To stało się możliwe dzięki realizacji projektu „Nowy mały Europejczyk – Nowe Miejsca dla Małych Przedszkolaków. Grupa I i Grupa II”. Przedsięwzięcie to jest finansowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027, działanie 6.2 Edukacja przedszkolna. To właśnie te środki pozwalają na pokrycie kosztów funkcjonowania placówki, wynagrodzeń kadry i nowoczesnych pomocy dydaktycznych, zdejmując ten ciężar z barków elbląskich rodzin.

W ramach projektu zrealizowano utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Językowym Mały Europejczyk w Elblągu. Projekt pozwolił również na zakup stolików, krzesełek, pomocy dydaktycznych oraz nowego wyposażenia placu zabaw (płyty gumowe, bujak sprężynowy), aby zapewnić dzieciom bezpieczne i rozwijające warunki do zabawy i nauki. Przeprowadzono również szkolenia na rzecz nauczycieli i rodziców: "Radzenie sobie z trudnymi tematami i konfliktami w grupie”, „Kiedy pozwolić a kiedy zabronić”; „Praca z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Bezpieczne dzieci w sieci”.

Architektura sukcesu: Wioleta Stępczyńska

Za spektakularnym sukcesem Żłobka, Przedszkola i Zerówki Mały Europejczyk w Elblągu stoi jedna osoba, której determinacja zmieniła lokalny rynek edukacyjny – dyrektor placówki, Wioleta Stępczyńska. W środowisku oświatowym uznawana jest za ewenement. Jej skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania stała się znakiem rozpoznawczym placówki.

Wioleta Stępczyńska od lat udowadnia, że unijne dotacje nie są jedynie teoretycznym zapisem w dokumentach urzędowych, ale realnym narzędziem zmiany społecznej. To dzięki jej umiejętnościom w pisaniu skomplikowanych projektów Mały Europejczyk w Elblągu zyskał status placówki „premium”.

Model wypracowany przez dyrektor Wioletę Stępczyńską to połączenie pasji do edukacji z twardymi kompetencjami menedżerskimi. To dzięki jej determinacji luksusowa infrastruktura i opieka na światowym poziomie nie są zarezerwowane dla elity, ale dostępne dla każdego mieszkańca Elbląga.

„Premium” dla każdego, czyli co otrzymują dzieci

Czym jest standard „premium” w wydaniu Żłobka, Przedszkola i Zerówki Mały Europejczyk w Elblągu? To nowoczesny, kilkukondygnacyjny budynek z kolorowymi, przestronnymi salami (każda z własnym tarasem i łazienką), windą, własną kuchnią, salą kinową, salą do ćwiczeń, rozległym, zadrzewionym placem zabaw (wyposażonym w wigwamy, domki na drzewie, zjeżdżalnie, piaskownice itp.), elektrycznymi samochodzikami i gokartami na pedały, wycieczkami, wyjazdami na wieś. To również nowoczesne podejście do nauki – języki obce (angielski, hiszpański), logopeda, kodowanie, szachy, joga z instruktorem, judo z profesjonalnym trenerem, taniec z instruktorką. To także holistyczne podejście do rozwoju dziecka i liczne zajęcia sensoryczne. Rodzice zaś z pewnością docenią najdłuższe w Elblągu godziny funkcjonowania placówki (6.30 – 19.00) oraz wygodny parking samochodowy przy Małym Europejczyku. Dzięki funduszom unijnym, dzieci mają dostęp do bogatej oferty zajęć dodatkowych, nowoczesnych metod nauczania i materiałów edukacyjnych, a rodzice nie muszą inwestować swoich pieniędzy w zajęcia dodatkowe dla dzieci.

Placówka stawia również na zdrowe, pełnowartościowe posiłki, które są fundamentem prawidłowego rozwoju. Dzięki temu rodzice mogą mieć pewność, że ich dzieci jedzą to, co najlepsze, nie obciążając przy tym nadmiernie domowego budżetu.

Budowanie kapitału społecznego Elbląga

Działalność Wiolety Stępczyńskiej ma wymiar wykraczający poza same mury przedszkola. To konkretny wkład w budowanie kapitału społecznego miasta. Oferując opiekę na tak wysokim poziomie za ułamek rynkowej ceny Niepubliczny Żłobek, Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu realnie wspiera rodziców w powrocie na rynek pracy.

Oszczędności w budżetach domowych elblążan, wynikające z tak niskich opłat, mogą być przeznaczane na inne potrzeby rozwojowe dzieci lub poprawę jakości życia całych rodzin. To modelowy przykład tego, jak fundusze strukturalne Unii Europejskiej powinny pracować na rzecz lokalnych społeczności.

Przyszłość pisana projektami

W ramach projektu „Nowy mały Europejczyk – Nowe Miejsca dla Małych Przedszkolaków ” zakończono nabór do modułu Grupy I, a obecnie trwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca do modułu Grupy II. Dla rodziców w Elblągu niesie to jedno główne przesłanie: dzięki kompetentnemu zarządzaniu i odważnemu sięganiu po środki zewnętrzne, marzenie o idealnej edukacji dla dziecka jest na wyciągnięcie ręki. „Mały Europejczyk” pod wodzą Wiolety Stępczyńskiej udowodnił, że granica między placówką prywatną a ogólnodostępną może zostać całkowicie zatarta – z korzyścią dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Projekt realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Niepubliczny Żłobek, Przedszkole i Zerówka Mały Europejczyk w Elblągu

Ul. Dąbrowskiego 33, 82-300 Elbląg

Dyrekcja Przedszkola: Wioleta Stępczyńska

Tel: +48 515 406 883

Otwarte 5 dni w tygodniu od 6:30 do 19:00.

https://www.malyeuropejczyk.elblag.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/malyeuropejczykelblag

Instagram: https://www.instagram.com/maly.europejczyk

