 5 kreatywnych sposobów na to, aby Twoja wizytówka była zauważalna

Wizytówki są bardzo przydatne z wielu powodów. Ponieważ są przenośne, łatwo jest nosić ich dużo, na wypadek gdybyś musiał się nimi z kimś podzielić. Nie trzeba dodawać, że wizytówki są ratunkiem, jeśli chodzi o opowiadanie nowym ludziom o swojej firmie.

Jednak nie wszystkie wizytówki mogą chwycić uwagę ludzi. Tak, te karty są zwykle zaprojektowane w nudny sposób, który jest po prostu nijaki. Jeśli twoje karty są takie, musisz przyprawić rzeczy. Sposoby, które pomogą Ci pokazać, że masz inne podejście niż wszyscy. Na szczęście poniżej znajduje się kilka kreatywnych sposobów, aby to właśnie zrobić.

1. Dodaj informacje o swoich mediach społecznościowych

Nowoczesna technologia sprawiła, że firmy mogą mieć różne konta w mediach społecznościowych. Tak, zazwyczaj korzysta się z nich, gdy chodzi o reklamę. Jednak nie wszyscy ludzie mogą wiedzieć o Twoim koncie internetowym. Możesz wykorzystać to jako okazję do wyróżnienia swoich kart. Zamiast po prostu tworzyć swoje karty nijakie, wystarczy dodać swoje informacje o mediach społecznościowych do nich. Ludzie mogą teraz użyć tej informacji, aby znaleźć swoje konta online. Pamiętaj, aby dodać to info w sposób kreatywny.

2. Zmniejsz ilość informacji kontaktowych

Twoje dane kontaktowe mogą być wykorzystywane przez ludzi do kontaktu z Tobą na temat usług, które oferujesz. Nie trzeba dodawać, że jest to bardzo przydatne dla firm. Chociaż informacje kontaktowe są nadal przydatne, to również mogą być nudne. Jeśli twoje karty mają wiele niepotrzebnych informacji kontaktowych na nich, będą one ignorowane. Na szczęście możesz to zmienić, zmniejszając ilość informacji kontaktowych na swoich kartach. Wyjmij niepotrzebne lub nieaktualne informacje kontaktowe tak szybko, jak to możliwe.

3. Nie dodawaj swojej strony głównej

Chociaż może to brzmieć jak głupia rzecz do zrobienia, jest to bardzo ważne. Wiele osób będzie po prostu zignorować informacje kontaktowe na swoich kartach i przejść bezpośrednio do strony głównej podanej na karcie. Zazwyczaj strona główna pokazuje tylko usługi, które oferujesz. Skuteczna interakcja z ludźmi na stronie głównej jest prawie niemożliwa. Dlatego, jeśli dane kontaktowe są już na karcie, nie dodawaj adresu strony głównej. Po prostu wykorzystaj swoje dane kontaktowe i wejdź w interakcję z ludźmi bardziej efektywnie.

4. Zaprojektuj doskonałe logo

Zaprojektowanie idealnego logo dla swoich kart może przejść długą drogę w uczynieniu go zauważalnym. Tak, z odpowiednim logo, będzie łatwo odróżnić swoje karty od innych. Nie należy używać wspólnych logo dla kart. Idź na coś unikalnego i specjalnego do usług, które oferujesz. Pamiętaj, aby używać odważnych kolorów i wzorów dla swoich kart. Również korzystać z kolorowego papieru, gdy jest to możliwe. Jednak, gdy chcesz być kolorowe, upewnij się, że jest to zrobione odpowiednio.

5. Bądź wyjątkowy ze swoimi sformułowaniami

Małe rzeczy, które wpisujesz na swoich kartach również przechodzą długą drogę. Dlatego powinieneś znać idealne rzeczy do powiedzenia. Możesz zacząć od powiedzenia popularnego hasła. Możesz również zadać pytanie czytelnikowi, które odnosi się do Twoich usług. Staraj się unikać powiedzeń, które są po prostu zbyt tandetne. Pamiętaj, aby być dojrzałym i unikać żartów.

Wspólne błędy w wizytówkach popełniane przez ludzi

Zazwyczaj ludzie popełniają pewne wspólne błędy przy projektowaniu swoich wizytówek. Niektóre z nich to:

1. Nieaktualne informacje

Tak, wiele osób popełnia błąd dodając przestarzałe informacje do swoich kart. To zazwyczaj sprawia, że cała karta jest bezużyteczna, ponieważ był to główny powód, dla którego została rozprowadzona. Dlatego pamiętaj, aby zawsze umieszczać na swoich kartach aktualne informacje, ponieważ właśnie po to je zaprojektowałeś.

2. Błędy

Ludzie zazwyczaj popełniają wiele błędów literowych na swoich wizytówkach. Zazwyczaj są zbyt leniwi, aby je zmienić lub nawet zauważyć błąd. Błędy w Twoich wizytówkach sprawią, że Twoja firma będzie wydawać się mniej wiarygodna i autentyczna. Ponadto, ludzie z pewnością będą wątpić w Twoje usługi, gdy masz wiele błędów na swoich kartach.

3. Zła jakość obrazu

Kiedy chcesz, aby Twoje karty miały zdjęcia, upewnij się, że te zdjęcia są bardzo wysokiej jakości. Ludzie zazwyczaj szukają tańszych środków, aby uzyskać te zdjęcia. Chociaż mogą one wyglądać ładnie, gdy są tworzone, kończą się rozmazane lub rozpikselowane.

Wniosek

Sprawianie, że Twoje karty przyciągają uwagę ludzi nie musi być trudnym zadaniem. Unikając błędów wymienionych powyżej i czyniąc swoje karty lepszymi, możesz to zrobić.Aby uzyskać szeroki wybór produktów promocyjnych, które pomogą Ci wypromować siebie lub swoją firmę, możesz sięgnąć po BIZAY, sklep internetowy, w którym znajdziesz swoje Wizytówki i każdy inny potrzebny materiał.

