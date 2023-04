 Adventure Team Bike - rower na każdą potrzebę

Bogaty wybór rowerów i akcesoriów do nich, atrakcyjne ceny, a także społeczność osób uwielbiających jednoślady - to wszystko i wiele więcej znajdziesz w salonie Adventure Team Bike przy ul. Kwiatowskiego 2 w Elblągu. Tu jak nigdzie indziej przygotujesz się do drogi - jaka by ona nie była. Zobacz zdjęcia.

Rowery dla każdego

Bogaty asortyment, przede wszystkim rowery o różnym przeznaczeniu i z różnych półek cenowych firm Cannondale i GT– tak w skrócie można opisać ofertę salonu Adventure Team Bike. Jednak na skrócie nie poprzestaniemy, bo przecież dobranie dopowiedniego roweru do naszych potrzeb to nie jest błaha sprawa. Co dokładnie znajdziemy w salonie przy Kwiatkowskiego 2 w Elblągu?

- Wybór rowerów jest bardzo szeroki i warto podkreślić, że są dostępne u nas od ręki i w bardzo atrakcyjnych cenach, nawet z możliwością negocjacji – przyznaje Tomasz Kobiela z Adventure Time Bike. - Można u nas znaleźć rowery crossowe, modne ostatnimi czasy rowery gravelowe, dziecięce, elektryczne a także bardzo bogaty wybór rowerów MTB, charakterystycznych dla nas ze względu na "motocyklowy" aspekt naszej działalności. Pomożemy dobrać rower każdemu, dostosować siodełko, po prostu znaleźć taki sprzęt, który będzie odpowiadał danym potrzebom. To wszystko z uwzględnieniem budżetu, jaki chcemy przeznaczyć na nowy pojazd – dodaje.

Miejski rower, którym po prostu wygodnie dojedziemy do pracy? Sportowy, jak najszybszy rower, albo taki, który sprawdzi się przy najbardziej ekstremalnych wyzwaniach? Sprzęt, który pozwoli nam sprawnie przemierzać szosy, a może przeznaczony przede wszystkim na szutrowe odcinki? To tak naprawdę nieistotne, bo w salonie przy Kwiatkowskiego znajdziemy odpowiedź na każdą z tych potrzeb. Będziemy też mieli możliwość przetestować rower, który nas interesuje, czemu sprzyja okoliczny teren elbląskiej Modrzewiny. Salon Adventure Team Bike to miejsce, w którym swoje rowerowe potrzeby zrealizują profesjonalni sportowcy, amatorzy, miłośnicy rowerowej turystyki i każdy, kto z jakiegokolwiek powodu chce wybrać ten ekologiczny i sprzyjający zdrowemu trybowi życia środek transportu!

Rowery to nie wszystko

Salon Adventure Bike Team przy ul. Kwiatkowskiego. Fot. ATB

Jak rower - to i akcesoria do niego.

- Posiadamy akcesoria firmy Fizik, na miejscu pomagamy dobrać siodełka i buty do roweru. Dysponujemy przymiarem do obuwia rowerowego, pokazującym, jaki rozmiar będzie dla nas najbardziej optymalny – mówi jeszcze o ofercie ATB Tomasz Kobiela. - Do tego kosmetyki rowerowe Peaty's, angielskiej firmy, dzięki którym nie tylko wyczyścimy łańcuch, ale poddamy cały nasz rower ogólnej konserwacji. Jeśli chodzi o oświetlenie i liczniki, proponujemy produkty firmy Lezyne. Jesteśmy również przedstawicielami firmy Hiplok, produkującej mocowania na ściany, zabezpieczenia, zapięcia rowerowe itd. - wylicza.

W salonie Adventure Team Bike znajdziemy też kaski firmy Cannondale, bidony, koszyki, błotniki, bagażniki, kaski firmy... Długo by wymieniać, ale jeśli potrzebujemy czegokolwiek związanego z rowerami, Kwiatkowskiego 2 to pewne miejsce. To jednak nie wszystko.

- Posiadamy serwis rowerowy dla rowerów, które zostały u nas zakupione, w przyszłości planujemy rozszerzyć tę usługę na wszystkie rowery – mówi Tomasz Kobiela.

Rowery i rowerzyści

Adventure Team Bike to nie tylko salon sprzedaży, ale również społeczność.

- Chcemy stworzyć drużynę rowerową na wzór motocyklowej odsłony Adventure Team, do której obecnie należy czołówka polskiego motocrossu - zapowiada Tomasz Kobiela. - Planujemy wsparcie dla osób startujących w zawodach, które reprezentowałyby w pewien sposób naszą firmę. Dążymy również do tego, by współorganizować i promować zawody rowerowe w regionie. Jesteśmy m. in. sponsorami Garmin MTB Series – podkreśla Tomasz Kobiela. - Zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności i do współpracy w promocji sportu, zachęcamy też do odwiedzenia naszego Facebooka – dodaje.

Adventure Team Bike

Elbląg, Kwiatowskiego 2

721 211 994

t.kobiela@adventure-team.pl

-- artykuł sponsorowany --