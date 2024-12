 Alfa Romeo Junior w abonamencie dla firm już od 890 zł netto/miesiąc

Ciesz się włoskim stylem i dynamiczną jazdą z Alfa Romeo Junior!

Teraz możesz mieć swój wymarzony samochód w wyjątkowej ofercie abonamentowej. Alfa Romeo Junior – ikona włoskiego designu i sportowego charakteru – jest dostępna już od 890 zł netto miesięcznie.

Dlaczego warto wybrać abonament na Alfa Romeo Junior?

- Stałe, niskie raty: Dzięki abonamentowi zyskujesz wygodę i pełną przewidywalność kosztów.

- Elastyczne warunki: Dopasuj umowę do swoich potrzeb – okres trwania, przebieg i dodatkowe opcje.

- Bezproblemowa obsługa: W cenie abonamentu możesz uwzględnić serwis, przeglądy i dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe.

- Brak zobowiązań: Po zakończeniu umowy decydujesz, czy wymieniasz samochód na nowy model, przedłużasz ofertę, czy rezygnujesz.

Alfa Romeo Junior – idealny wybór dla Ciebie:

- Design: Kompaktowy, a jednocześnie wyjątkowo stylowy – idealny do miasta i na dłuższe trasy.

- Technologia: Nowoczesne rozwiązania, które ułatwią każdą podróż.

- Osiągi: Dynamiczny i oszczędny silnik, który dostarcza przyjemności z jazdy.

Nie czekaj – skorzystaj z tej wyjątkowej oferty już teraz!

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły: 55 230 55 00.

Odwiedź nasz salon: ul. Warszawska 87, Elbląg

www.hadm.pl

Alfa Romeo Junior w abonamencie – luksus, który jest w Twoim zasięgu!

* Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Oferta abonamentu Stellantis Financial Services skierowana do przedsiębiorców. Założenia przyjęte do kalkulacji modelu JUNIOR 1.2 136 KM IBRIDA (MHEV): cena katalogowa brutto 129 600 zł, okres leasingu 24 miesięcy i roczny przebieg 15 000 km, wpłata początkowa 10%, miesięczna rata leasingowa netto: 890 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży Alfa Romeo.